अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की कंपनियों में किसका पैसा लगा ये बात अभी तक रहस्य है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सवाल पूछा कि क्या वो इसका जवाब देगी। उनका कहना था कि शायद संसद में जवाब मिले?

महुआ ने अपने ट्वीट में लिखा- दो हफ्ते हो गए लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि अडानी की कंपनियों में पैसा लगाने वाला कौन था। मुंबई एयरपोर्ट का सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिला है। होम मिनिस्ट्री को पक्का पता है कि कौन शेयरधारक है। सारा देश जानना चाहता है कि अडानी की कंपनियों में कौन पैसा लगा रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद भारत सरकार संसद में ही इन सवालों का जवाब देगी।

उधर, यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि संसदः क्या ये अभी तक लोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है। एक ने कहा कि जवाब मिलेगा लेकिन बंद लिफाफे में। राजीव ने लिखा कि क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार संसद में जवाब देगी। उन्होंने ये भी पूछा कि सरकार जवाब देती है तो क्या गारंटी है कि जवाब सही होगा।

2 weeks & we still don’t know whose money in Adani cos.

Security clearance imperative to takeover Mumbai airport. If so, Home Ministry clearly knows who owns shares.

Nation would certainly like to know. Maybe GoI will only answer in Parliament.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 27, 2021