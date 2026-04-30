पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले टीएमसी के नेता कोलकाता में धरने पर बैठ गए हैं। टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर बैठे हुए हैं।

टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग के अधिकारी संबंधित पार्टी प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में मतपेटियों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं।

टीएमसी नेताओं ने यह धरना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के एक दिन बाद दिया है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे।

कुणाल घोष ने कहा, “…आप चुनाव आयोग के लाइवस्ट्रीमिंग और सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं। हमारा कोई भी प्रतिनिधि अंदर नहीं है… वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वे हमें अन्य उम्मीदवारों से बात करने के लिए कह रहे हैं। हम अन्य उम्मीदवारों की जिम्मेदारी क्यों लें?” शशि पांजा ने कहा, “…हम परेशान हैं। कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। हमें यह सब क्यों नहीं दिखाया जा रहा है?”

#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Kolkata: TMC leaders Shashi Panja and Kunal Ghosh sit on a dharna in front of the strong room, outside Netaji Indoor Stadium.



They alleged that attempts are being made by BJP and ECI officials to open boxes without the presence of relevant… pic.twitter.com/nAxlxZvZfY — ANI (@ANI) April 30, 2026

बीजेपी नेता भी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे

थोड़ी देर में बीजेपी के कार्यकर्ता भी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गए। बीजेपी नेता तापस रॉय ने कहा, “…हम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए दो व्यक्तियों को तैनात करेंगे…वे (टीएमसी) सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं क्योंकि वे अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं… यहां तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है।”

#WATCH | Kolkata | BJP leader Tapas Roy says, "…We will deploy two persons to look after the strong room…They (TMC) are just spreading rumours as they are preparing ground for their defeat…Three-layer security arrangements are here…" https://t.co/9TFRtcCVf0 pic.twitter.com/J7G5RXY5Pb — ANI (@ANI) April 30, 2026

दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या- टीएमसी

टीएमसी ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर कहा है कि यह दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। पार्टी ने कहा, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कैसे @BJP4India, @ECISVEEP के साथ मिलीभगत करके, संबंधित पार्टी के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में मतपेटियां खोल रही है। यह चुनाव आयोग की पूरी जानकारी और संरक्षण में खुलेआम की जा रही घोर चुनावी धोखाधड़ी है… हताशा में आकर, वे ईवीएम से छेड़छाड़ करने पर उतर आए हैं। लेकिन बंगाल महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार नहीं है। हम चुपचाप बैठकर उन्हें हमारे लोकतंत्र को लूटते हुए नहीं देखेंगे।’

टीएमसी ने कहा है कि ममता बनर्जी घटनास्थल का दौरा करेंगी और स्थिति का जायजा लेंगी। बंगाल की जनता दिनदहाड़े हो रही इस लूट को देख रही है।

❗️ALARMING❗️



This is the murder of democracy in broad daylight.



CCTV footage has exposed how @BJP4India, in active collusion with the @ECISVEEP, is opening ballot boxes without the presence of any relevant party stakeholders. This is gross electoral fraud being committed openly… pic.twitter.com/aSe36kGKPI — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026

टीएमसी 226 से अधिक सीटें जीतेगी- ममता बनर्जी

इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए भाजपा के निर्देश पर एग्जिट पोल प्रसारित किए गए। उन्होंने भरोसा जताया कि टीएमसी 226 से अधिक सीटें जीतेगी। वीडियो संदेश में बनर्जी ने दावा किया कि टेलीविजन चैनल भाजपा कार्यालय से प्रसारित चुनावी परिणामों के अनुमानों को प्रसारित कर रहे हैं।

ममता ने कहा, “हम 226 सीटों का आंकड़ा पार कर लेंगे। हम शायद 230 सीटें भी पार कर लें। मुझे भारी जनादेश पर पूरा भरोसा है।” बनर्जी ने कहा, ”जिन्होंने बंगाल को दबाने की कोशिश की, उन्हें जनता के वोट ने दबा दिया है।” बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार भी जताया और कहा कि उन्होंने लगातार संघर्ष किया और हमलों का सामना किया।”

टीएमसी प्रमुख ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल को लेकर आए अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया है।

पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल सीटों पर हुई ज्यादा वोटिंग

पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 92.88 फीसदी और दूसरे चरण में रिकॉर्ड 92.67 फीसदी वोटिंग हुई। बीजेपी और टीएमसी दो-तिहाई बहुमत की बात कर रहे हैं। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम बहुल सीटों के वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।