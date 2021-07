देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद आज साइकिल पर सवार होकर मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद पहुंचे। सांसद डेरेक ओ ब्रायन, कल्याण बंद्योपाध्याय, अर्पिता घोष, नदीमुल हक,शांतनु सेन और अबीर रंजन बिस्वास साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे। नेताओं ने संसद में दाखिल होते समय पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में सुना जा सकता है कि सांसद “नरेंद्र मोदी जवाब दो”, “जवाब तुमको देना होगा” का नारा लगा रहे हैं।

बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के हंगामे के कारण अपने मंत्रिपरिषद के नये सदस्यों का परिचय नहीं करा सके और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी जारी रहने के कारण सदन की बैठक को एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3:30 बजे तक के लिए दोबारा स्थगित कर दिया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा में मंत्रिपरिषद के नये सदस्यों का परिचय कराने के दौरान कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों और अन्य विषयों पर हंगामा शुरू कर दिया।

#WATCH | Delhi: Trinamool Congress (TMC) MPs cycled to the Parliament today in protest against the rise in prices of petrol, diesel and LPG.#MonsoonSession pic.twitter.com/4NE72QhNjp

— ANI (@ANI) July 19, 2021