तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता जहांगीर खान को नौ दिन पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने उनके गढ़ फाल्टा में तीन बार घुमाया है। इससे नाराज होकर उनके समर्थकों ने विरोध-प्रदर्शन किया। जिसका नेतृत्व उनकी पत्नी ने किया। इस विरोध-प्रदर्शन में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश भी शामिल है। जिससे जहांगीर खान को छुड़ाया जा सके।

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। स्थानीय प्रभावशाली नेताओं और बाहुबलियों समेत कई टीएमसी नेताओं और उनके सहयोगियों को पुलिस या अर्धसैनिक बलों द्वारा उनके प्रभाव वाले इलाकों में सार्वजनिक रूप से घुमाया गया। इनमें से कई नेता सिर्फ अपने अंतर्वस्त्रों में थे और उनके हाथों में हथकड़ी या कमर में रस्सी बंधी हुई थी। इस जुलूस के वायरल वीडियो में गिरफ्तार नेता कान पकड़े, उठक-बैठक करते और सार्वजनिक रूप से माफी मांगते नजर आ रहे हैं।

इस तरह की एक सार्वजनिक परेड के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने राज्य की भाजपा सरकार को फटकार लगाते हुए घटना के नियमों और परिस्थितियों पर रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने कहा कि व्यक्तियों को गिरफ्तार और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर मानहानि या अपमान नहीं किया जा सकता।

पुलिस अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहती है कि ये पूरी तरह से जांच संबंधी कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य अपराध स्थल का पुनर्निर्माण करना है। अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से कहा कि वे कुछ आरोपियों के आसपास फैली उनकी उस धारणा को तोड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर वह अभी तक बनाए हुए हैं कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता।

एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने चेतावनी दी कि पुलिस बहुत नाजुक स्थिति में है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों या आरोपी के फरार होने के खतरे को छोड़कर, हथकड़ी तक नहीं लगाई जाती। जहां तक ​​कमर में रस्सी बांधकर आरोपी को घुमाने की बात है, उसका कानून में कोई आधार नहीं है। विधि एवं व्यवस्था के महानिदेशक अजय मुकुंद रानाडे ने फोन या संदेशों का जवाब नहीं दिया।

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि पार्टी पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मामला दर्ज करने की योजना बना रही है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह अनुच्छेद 21 का सरासर उल्लंघन और मानवाधिकारों का हनन है।

आकाश सिंह

13 मई को, भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के चार दिन बाद आकाश सिंह को हावड़ा के गोलाबाड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बनियान और अंडरवियर पहने हुए, सिर मुंडाए हुए इलाके से ले जाया गया।

आकाश, जिसे ‘उत्तरी हावड़ा का डॉन’ के रूप में जाना जाता था। उस पर पुलिस पर गोली चलाने, एक सब-इंस्पेक्टर को घायल करने, 2021 के चुनावों के दौरान बम विस्फोट करने, साथ ही जबरन वसूली और हत्या के प्रयास सहित लगभग 20 मामलों में आरोप लगाए गए हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बावजूद, विधायक गौतम चौधरी से उनकी करीबी के कारण उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की जा सकी। गोलाबाड़ी थाने के प्रभारी समेत पुलिस ने मामलों का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया और यह भी बताने से मना कर दिया कि सिंह के खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

सिंह से अपने संबंधों के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहते। उन्होंने फोन काटते हुए कहा, “आकाश मेरे करीबी नहीं थे।”

हावड़ा जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वे सिंह से जुड़े लंबित मामलों की दोबारा जांच करने के निर्देशों के तहत उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हावड़ा पुलिस आयुक्त कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सिंह को कई अपराध स्थलों पर ले जाने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह अपराधों के पुनर्निर्माण का हिस्सा है।

हाल ही में एक जनसभा में भाजपा के हावड़ा-उत्तर विधायक उमेश राय ने सिंह की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था जब वह सौ बाइकों के काफिले के साथ सड़कों पर घूमता था और लोगों को डराता था। आज उसी व्यक्ति को कमर में रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। यही है सच्चा राम राज्य।

अभिजीत रॉय

उत्तर 24 परगना के कांचरापारा के स्थानीय टीएमसी युवा नेता रॉय को 28 मई को गिरफ्तार किया गया था। भारी भीड़ ने उन्हें देखा और नारे लगाए जब पुलिस उनकी कमर में रस्सी बांधकर उन्हें घुमा रही थी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रॉय के खिलाफ बिजपुर पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली का मामला दर्ज है और उन पर अवैध रूप से सामग्री जमा करने और उसे दोबारा बेचने का भी आरोप है। जिसमें “नगरपालिका सफाई कर्मचारियों के लिए प्लास्टिक की बाल्टियाँ” भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि टीएमसी सरकार के दौरान सरकारी परियोजनाओं के लाभार्थियों का चयन, ठेकों का आवंटन और आवास इकाइयों के वितरण सहित नागरिक और प्रशासनिक मामलों में उनका काफी प्रभाव था।

भाजपा के सत्ता में आने के बाद रॉय को पूर्वी मिदनापुर के मंदारमनी से गिरफ्तार किया गया। हालांकि, पुलिस अतीत में उनके खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं स्थानीय टीएमसी नेताओं से संपर्क नहीं हो सका, जिनमें बैरकपुर के सांसद और स्थानीय नेता पार्थ भौमिक भी शामिल हैं, जो अब विद्रोही खेमे में हैं।

जहांगीर खान

डायमंड हार्बर के फाल्टा में, खासकर टीएमसी के नंबर 2 नेता अभिषेक बनर्जी से अपनी करीबी के कारण जाने-माने खान, विधानसभा चुनावों के दौरान एक पुलिस अधिकारी के साथ सार्वजनिक झड़प के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए। अधिकारी को जवाब देते हुए, टीएमसी के फाल्टा उम्मीदवार खान ने खुद की तुलना उसी नाम की ब्लॉकबस्टर फिल्म के किरदार पुष्पा से की, जो “कभी किसी के सामने नहीं झुकती थी”।

फाल्टा एकमात्र विधानसभा सीट थी, जहां पुनर्मतदान हुआ। चुनाव होने तक बंगाल में स्थिति बदल चुकी थी और खान के चुनाव से हटने से टीएमसी हैरान रह गई। इसके बाद टीएमसी में जो फूट पड़ी, उसमें कई लोगों ने खान के प्रति पार्टी के नरम रवैये को नेतृत्व से असंतोष का एक कारण बताया। बाद में, खान “लापता” हो गया, और अंततः 8 जून को एक विशेष कार्य बल द्वारा भारत-नेपाल सीमा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले डकैती और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित किए जाने के बाद, खान पर जबरन वसूली और आपराधिक मामलों के कई आरोप लगाए गए हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि खान के खिलाफ दर्ज मामलों में से एक मामला एक व्यापारी के घर में लूटपाट करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में दर्ज है, जिसके चलते उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उसके खिलाफ 10-12 अन्य शिकायतें/मामले लंबित हैं।

अपने चुनावी हलफनामे में खान ने घोषणा की कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने खान को फाल्टा में तीन अलग-अलग बार घुमाया है, जिनमें से एक बार उन्हें वीडियो में अपने कान पकड़े हुए और जनता से माफी मांगते हुए देखा गया था। पुलिस ने कहा कि यह परेड अपराध स्थलों के पुनर्निर्माण का हिस्सा थी और खान ने अपनी मर्जी से अपने कान पकड़े, उठक-बैठक और माफी मांगी।

बुधवार को फाल्टा के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फाल्टा में कानून का राज स्थापित हो चुका है। माफिया या डॉन कितना भी बड़ा क्यों न हो, राज्य सरकार उन्हें सबक सिखाएगी।

गुड्डू अंसारी

उत्तर 24 परगना के कमरहटी के एक प्रभावशाली स्थानीय नेता, जो वरिष्ठ टीएमसी नेता और कमरहटी विधायक मदन मित्रा (ममता बनर्जी का समर्थन करने वालों में से एक) के बेहद करीबी माने जाते हैं। अंसारी को 31 मई को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें हथकड़ी पहनाकर कमरहटी में घुमाया गया।

अंसारी पर कई व्यवसायों में फैले गिरोहों को चलाने का आरोप है और वह लोगों को डराने-धमकाने के लिए हथियार लहराने के लिए जाना जाता है। बेलघरिया पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उसकी परेड अपराधियों को कड़ी चेतावनी देगी।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अंसारी को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके खिलाफ कई आरोप हैं। हम सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके उसे किराए पर देने, कामरहटी सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रैकेट चलाने के आरोपों की भी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जमीन हड़पने, मारपीट करने और धमकी देने के आरोप भी हैं। हालांकि, इस मामले पर टिप्पणी के लिए मदन मित्रा से संपर्क नहीं हो सका।

शमीम अहमद

बोरे और गब्बर के नाम से भी जाने जाने वाले और टीएमसी के एक पूर्व मंत्री के करीबी माने जाने वाले शमीम अहमद, शिबपुर के वार्ड नंबर 36 के अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी शमीमा बानू पहले इसी वार्ड में पार्षद थीं।

टीएमसी नेता को 21 मई को मुंबई के चेंबूर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन्हें कमर में रस्सी बांधकर दक्षिण हावड़ा के संकराइल में एक भीड़भाड़ वाले बाजार में घुमाया। पुलिस का आरोप है कि 7 मई को हावड़ा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सिकंदर खान के नेतृत्व में भाजपा की चुनाव परिणाम के बाद की रैली पर हुए हमले में अहमद का हाथ था, जिसमें तीन लोग घायल हो गए थे।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अहमद के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें दफ्तर भी शामिल हैं। उस पर जबरन वसूली और धमकी देने समेत कई अन्य आरोप भी हैं। उसके जुलूस के एक वीडियो में पुलिस उसे एक ऐसी इमारत में ले जाती हुई दिखाई दी जो बाहर से जर्जर लग रही थी, लेकिन अंदर एक आलीशान फ्लैट था।

अहमद को इससे पहले दो बार गिरफ्तार किया जा चुका है। 2024 में, राम नवमी के दौरान हुई हिंसा के एक मामले में एनआईए ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई थी। 2018 में, शिबपुर में दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के अनुसार, शमीम अहमद ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए मानवाधिकार आयोग से संपर्क किया है।

शाहिन मोल्ला

दक्षिण हावड़ा में पूर्व टीएमसी मंत्री से निकटता के कारण अपार प्रभाव रखने वाले एक ट्रैफिक होम गार्ड, शाहिन मोल्ला उर्फ ​​सनी को 23 मई को संकराइल पुलिस ने करोड़ों रुपये की उगाही के आरोप में गिरफ्तार किया। बाद में केंद्रीय बलों और संकराइल पुलिस ने उसकी कमर में रस्सी बांधकर उसे मध्य हावड़ा के चौरा बस्ती इलाके से पैदल ले गए। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई जांच के उद्देश्य से की गई थी।

हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता उमर फारुक गाजी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सब्यसाची चटर्जी ने, जिनके मामले के बाद न्यायालय ने नेताओं की परेड पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को हथकड़ी या जंजीरों में जकड़ना आरोपी की गरिमा का उल्लंघन है। यहां तक ​​कि आतंकवादियों के मामलों में भी न्यायालय ने कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। एकमात्र कसौटी यह है कि क्या कोई व्यक्ति फरार हो सकता है।

‘अवैध और अमानवीय’: हॉकरों को हटाने के खिलाफ सड़क पर उतरीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में हॉकरों के खिलाफ चल रही बेदखली कार्रवाई के विरोध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता की सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने साफ कहा कि फुटपाथ विक्रेताओं को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर।