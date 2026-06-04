पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता परितोष दत्ता को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी सुरेंद्रनाथ कॉलेज हथियार मामले में हुई है। कोलकाता पुलिस आयुक्त (CP) ने पुष्टि की है कि दत्ता को बर्धमान से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, सुरेंद्रनाथ कॉलेज में हथियार बरामदगी मामले की जांच के दौरान परितोष दत्ता का नाम सामने आया था जिसके बाद उनकी तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोलकाता लाया जा रहा है जहां उनसे पूछताछ की जाएगी।

फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियारों के मामले में उनकी क्या भूमिका थी। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है।

क्या है मामला?

मंगलवार रात कॉलेज प्रशासन ने परिसर से एक देसी सिंगल-शूटर पिस्तौल बरामद की थी।

आपको बता दें कि पिस्तौल की बरामदगी उस समय हुई जब मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे, जब कॉलेज प्रशासन ने ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे का ताला तोड़कर उसे खोला तो वहां उन्हें दो सूटकेस मिले जिनमें 100 और 500 रुपये के पुराने, गंदे और फटे हुए भारतीय नोट भरे हुए थे।

ये नोट सुरेंद्रनाथ कॉलेज के पीछे स्थित एक स्टोररूम से बरामद किए गए। मानसून से पहले कमरों की सफाई के दौरान कॉलेज के कर्मचारी, सुरेंद्रनाथ डे कॉलेज और सुरेंद्रनाथ इवनिंग कॉलेज के प्राचार्यों की मौजूदगी में कमरे साफ कर रहे थे, तभी यह सूटकेस मिले।

नोटों की बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में पुराने और क्षतिग्रस्त नोट वहां कैसे पहुंचे और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।

किन धाराओंं में मामला

इस मामले में मुचीपाड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), 329(4) (अवैध रूप से परिसर में घुसपैठ), 324(5) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “आरोपी देबाशीष बनर्जी सुरेंद्रनाथ कॉलेज की पूर्व गवर्निंग बॉडी के सदस्य रहे हैं और कॉलेज के वेंडर परितोष दत्ता ने आपराधिक साजिश रची। इसके तहत उन्होंने कॉलेज के भूतल पर स्थित कुछ कमरों और एक यूनियन रूम पर जबरन ताला लगा दिया और उनका इस्तेमाल अपने निजी उद्देश्यों के लिए करने लगे।”

कॉलेज प्रशासन का आरोप है कि जब भी उनसे इन कमरों की चाबियां मांगी जाती थीं तो आरोपी उन्हें धमकाते थे।