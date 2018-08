महिला पुलिसकर्मी हिरासत में लेने लगीं तो हाथ छुड़ाकर दौड़ीं TMC नेता, देखें वीडियो

NRC के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। इसी बीच खबर आयी है कि टीएमसी नेता महुआ मित्रा ने एक महिला कॉन्सटेबल के साथ सिलचर एयरपोर्ट पर बदसलूकी की। इस पर जब पुलिस ने टीएमसी नेता को हिरासत में लेने की कोशिश की तो टीएमसी नेता महुआ मित्रा ने मौके से भागने का प्रयास किया। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसे न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किया गया है। बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मित्रा समेत टीएमसी के 8 सदस्यों का एक दल गुरुवार को असम जाने की कोशिश कर रहा था। टीएमसी का यह दल असम में उन लोगों से मुलाकात करने जा रहा था, जिनका नाम एनआरसी की दूसरी लिस्ट में शामिल नहीं है।

इसके लिए टीएमसी नेता चाचर जिले के सिलचर एयरपोर्ट पहुंचे थे। तभी एयरपोर्ट पर मौजूद असम पुलिस ने टीएमसी नेताओं को रोक लिया। जिसे लेकर टीएमसी नेताओं का दल, जिनमें महुआ मित्रा भी शामिल थीं, पुलिसकर्मियों से भिड़ गया। खबरें आ रही हैं कि इस दौरान महुआ मित्रा ने एक महिला कॉन्सटेबल के साथ बदसलूकी भी की। इस हंगामे के दौरान 2 महिला कॉन्सटेबल को चोटें भी आयी हैं। इसके बाद जब पुलिस ने महुआ मित्रा को हिरासत में लेने की कोशिश की तो महुआ मित्रा ने मौके से भागने का प्रयास भी किया। हालांकि पुलिस द्वारा महुआ मित्रा समेत टीएमसी दल को हिरासत में ले लिया गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में महुआ मित्रा ने कहा कि असम पुलिस ने टीएमसी सदस्यों को बिना किसी कारण के एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिश की। महुआ मित्रा का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की।

#PROOF Two Trinamool MPs and a Trinamool MLA ( all 3 ladies in blue). Some NK channels saying they “assaulted” police at Silchar Airport. Shame on such reportage. Watch. pic.twitter.com/55d0coQjt7

Some suppliant BJP-RSS media, also known as NK channels, why is this pic not on air ? My Trinamool colleague Mahua Moitra was in obvious distress at Silchar airport earlier today. Many in the 8-member delegation were roughed up and beaten. Report the facts. Stop the spin #pic pic.twitter.com/bfgZHl0eox

— Derek O’Brien (@derekobrienmp) August 2, 2018