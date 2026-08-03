पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रमुख नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि 6 बागी सांसद और और पार्टी के आधे से ज्यादा बागी विधायक वापसी करना चाहते हैं और ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। कुणाल घोष ने कहा है कि यह विधायक और सासंद सीधे तौर पर ममता दीदी के संपर्क में हैं और टीएमसी में लौटना चाहते हैं, लेकिन राज्य पुलिस के प्रेशर की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे। कुणाल घोष ने बीजेपी पर निशाना साधा है।

नाम और नंबर नहीं बताऊंगा- कुणाल घोष

कुणाल घोष ने कहा है कि 2026 विधानसभा चुनाव के बाद जिन नेताओं ने टीएमसी छोड़ी और विरोधी पार्टी में शामिल हो गए वह अब वापसी करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि खुद ममता बनर्जी इन नेताओं के संपर्क में थी। कुणाल घोष ने कहा, “छह MP और 50 परसेंट से ज्यादा MLA ममता दीदी के संपर्क में हैं। मैं खास नंबर या नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे इसका राजनीतिक फायदा उठाएं।”

पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है

कुणाल घोष ने दावा किया कि बागियों पर प्रेशर था इसीलिए वह पार्टी छोड़कर गए अब उन्हें वापस आने से भी प्रेशर देकर रोका जा रहा है। घोष ने आरोप लगाया कि उन्हें वापस आने से रोकने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया, “समस्या पुलिस का गलत इस्तेमाल है, जिसमें BJP का सपोर्ट है। इसीलिए इसमें समय लग रहा है। वरना, अगर एक दिन के लिए भी पुलिस का दबाव हटा दिया जाए, तो हम 24 घंटे के अंदर यहां 56 से 58 MLA की रैली निकाल सकते हैं।”

नेताजी के पोते को नहीं रोक पाई टीएमसी

कुणाल घोष का यह नया दावा ऐसे समय आया है जब उन्हीं की पार्टी के नेता और सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोमवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए टीएमसी छोड़ने का ऐलान किया। बोस 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले BJP छोड़ने के बाद TMC में शामिल हुए थे। उन्होंने 2023 में बीजेपी छोड़ी थी।

चुनाव के बाद हुई थी टीएमसी में टूट

बता दें कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में बड़ी टूट हुई थी। चुनाव के नतीजों के बाद विधायकों का एक बड़ा ग्रुप बागी लीडर रीताब्रत बनर्जी के साथ चला गया था जिन्हें बाद में असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर पहचान मिली। नेशनल लेवल पर पार्टी के 28 लोकसभा MPs में से 20 भी NDA-समर्थित नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गए जिससे ममता बनर्जी की पार्लियामेंट्री ताकत काफी कमजोर हो गई।

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बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिरौती या जबरन वसूली के आरोपों पर पार्टी से निकालने की चेतावनी दी। उनकी यह टिप्पणी राज्य बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और पंचायत मंत्री दिलीप घोष द्वारा इसी तरह की चेतावनी जारी करने के कुछ दिनों बाद आई है। इन टिप्पणियों को बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा कथित फिरौती के खिलाफ पब्लिक कैंपेन के तौर पर देखा जा रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…