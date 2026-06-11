Jahangir Khan News: जबरन वसूली और दूसरे आरोपों में गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान उर्फ ‘पुष्पा’ को फाल्टा इलाके में घुमाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जहांगीर खान शॉर्ट्स और आधी बाजू वाली टी-शर्ट पहने दिख रहे हैं। पुलिस उन्हें फाल्टा बाजार इलाके में घुमा रही है। लोग इस नजारे का मजाक उड़ा रहे हैं।
खान अभी पुलिस हिरासत में हैं। उन्हें सोमवार को उत्तरी बंगाल के पानीटंकी इलाके में भारत-नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया गया था। फाल्टा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ सात एफआईआर दर्ज होने के बाद डायमंड हार्बर की एक अदालत ने खान को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
फाल्टा सीट से खान ने लड़ा था चुनाव
खान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फाल्टा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 21 मई को हुए दोबारा मतदान से कुछ दिन पहले से ही उन्हें दक्षिण 24 परगना निर्वाचन क्षेत्र में नहीं देखा गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 26 मई को खान को उनके खिलाफ दर्ज मामलों में मिली अंतरिम सुरक्षा को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने पहले 18 मई को उन्हें सख्त कार्रवाई से सुरक्षा दी थी, जिससे उन्हें दोबारा मतदान प्रक्रिया में शामिल होने की इजाजत मिल गई थी। हालांकि, एक दिन बाद ही खान ने सार्वजनिक रूप से चुनाव से हटने की घोषणा कर दी थी।
डायमंड हार्बर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया
विरोध-प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए, भारी पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती के बीच खान को डायमंड हार्बर सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में आम लोगों के प्रवेश पर रोक थी। हालांकि, एक अहम बात यह रही कि कोई भी वकील उनका केस लड़ने को तैयार नहीं था।
डायमंड हार्बर क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन ने साफ कहा कि जहांगीर खान एक कुख्यात अपराधी हैं जिन्होंने जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए, उन्होंने तय किया कि कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़ेगा। इसके अलावा, उन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कई गैर-जमानती आरोप भी लगाए गए हैं।
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पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान ने नाम चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के आरोपों के बाद फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराये जाने का आदेश दिया गया था। इस सीट पर 21 मई 2026 को दोबारा वोट डाले जाने हैं। जहांगीर खान के इस फैसले पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुष्पा इस बार फुस्स हो गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…