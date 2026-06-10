TMC Internal Crisis: पश्चिम बंगाल से लोकसभा में आने वाले टीएमसी के सांसदों का एक बड़ा गुट बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जुड़ना चाहता है। ये सभी सांसद चुनाव नतीजों में टीएमसी की हार के बाद बगावत करने के लिए लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे। हालांकि, ममता बनर्जी के गुट के नेता लगातार इस पर नजर भी रख रहे थे लेकिन 8 जून को जब एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, तो दूसरी ओर टीएमसी के लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी और उनके गुट को बड़ा झटका दे दिया है।

हालांकि, टीएमसी के बागी सांसदों का दावा है कि उन्हें टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 का समर्थन प्राप्त है। इनमें से कई सांसद सोमवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक में शामिल हुए थे। वहीं टीएमसी के संगठनात्मक नेतृत्व का कहना है कि उनकी संख्या 10 या 12 से अधिक नहीं है। दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों से बचने के लिए लोकसभा के दो-तिहाई सांसदों यानी 19 सांसदों का एकजुट होना आवश्यक है।

काकोली घोष दस्तीदार की अहम भूमिका

इस बगावती घटनाक्रम के मामले में जानकारी रखने वाले नेताओं ने बताया है कि बीजेपी ने सबसे पहले बारासात सांसद काकोली घोष दस्तीदार से संपर्क किया, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने पिछले महीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय को 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र भेजा था, जब ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी के लोकसभा मुख्य सचेतक पद से हटाकर कल्याण बनर्जी को बहाल कर दिया था।

14 मई को ममता के कालीघाट आवास पर एक बैठक में लिए गए निर्णय के बाद काकोली घोष दस्तीदार ने खुद को पार्टी से दूर करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, “76 थेके चेना, 84 थेके पथ चला, चार दोशोकर अनुगतर जन्ने आज पुरस्कृत होलम (76 से जानते थे, 84 में एक साथ चलना शुरू किया, चार दशकों की वफादारी का इनाम मिला)”

बीजेपी ने किया संपर्क

टीएमसी सूत्रों ने बताया कि इसके तुरंत बाद बीजेपी ने घोष दस्तीदार से संपर्क किया। कुछ दिनों बाद सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, जबकि अभिषेक समेत कई अन्य टीएमसी नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर दी गई। अपने विद्रोह के कारणों के बारे में पूछे जाने पर घोष दस्तीदार ने मीडिया को बताया कि बीजेपी ने बागी सांसदों से संपर्क किया था। उन्होंने कहा, “मैं 42 वर्षों से ममता बनर्जी के साथ हूं। मैं कोई नई नहीं हूं।”

काकोली घोष ने कहा, “हालांकि, मुझे बहुत दुख है क्योंकि हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार और कुप्रथाएं चरम पर हैं। जब हमने अपने साथियों में इतना दुख देखा, तो हमने फैसला किया कि हम केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से अपने क्षेत्र और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सभी से संपर्क किया। साथ ही, मेरे दिल के दुख को सुनकर, हमारे साथियों ने मुझसे संपर्क किया।”

बीजेपी और बागी सांसदों के बीच काकोली घोष की अहम भूमिका

24 मई को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने वाले घोष दस्तीदार ने टीएमसी के कई सांसदों के साथ-साथ बीजेपी नेताओं को भी फोन किया। टीएमसी के दमदम सांसद सौगत रॉय ने बताया, “मुझे दिल्ली के एक भाजपा नेता का फोन आया। मैंने विनम्रता से मना कर दिया। मेरे विचार में, जो हो रहा है वह कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है। जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, तब कितने लोग उनके साथ थे?”

ऋतब्रता बनर्जी ने किया विधायक दल पर कब्जा

उस समय तक बागी सांसदों ने समन्वय शुरू कर दिया था। साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी विद्रोह चल रहा था। अंततः ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले एक अलग गुट ने पार्टी के 80 विधायकों में से 60 का समर्थन प्राप्त कर टीएमसी विधायक दल पर नियंत्रण कर लिया।

टीएमसी की पुरबा बर्धमान सांसद शर्मिला सरकार कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक में देखी गई थीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि नेता निष्क्रिय और पहुंच से बाहर प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने कहा, “जब मुझसे संपर्क किया गया, तो मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया। मैं आपको यह नहीं बताऊंगी कि किसने मुझसे संपर्क किया। इसके बाद मैंने अन्य लोगों से बात की और एक निर्णय लिया। हमने दो दिन तक विचार-विमर्श किया। फिर अंततः हम सभी एक निर्णय पर पहुंचे।”

शर्मिला सरकार का बड़ा दावा

उन्होंने कहा, “पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिशा का कोई ज्ञान नहीं था। मैं चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद पार्टी द्वारा गठित तथ्य-जांच समिति का हिस्सा था। मैं गांवों में गया और देखा कि हमारे कार्यकर्ता किस दबाव में थे। पार्टी द्वारा उठाया गया यह आखिरी कदम था और मुझे यही सूचना मिली थी।”

शर्मिला सरकार ने कहा, “मैंने चुनाव के बाद हुई हिंसा और कार्यकर्ताओं की दुर्दशा का ब्यौरा देते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी थी लेकिन उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई निर्देश सलाह या कुछ भी नहीं आया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी अधर में लटकी हुई सी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। किसी ने मुझसे संपर्क तक नहीं किया।”

विधायकों के चलते मिला सांसदों को बगावत करने का प्रोत्साहन

बागी खेमे में शामिल हुए एक अन्य वरिष्ठ सांसद ने बताया कि विधायकों के विद्रोह ने बागी सांसदों को और मजबूत किया, जिसके बाद और भी सांसद पाला बदलकर पार्टी में शामिल हो गए। “मुझे काकोली दीदी का फोन आया। हमने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। हम सब जानते हैं कि पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और हम जैसे कुछ सांसदों को कभी भी उचित सम्मान नहीं मिलता। इसलिए हमने तय किया कि अब हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। धीरे-धीरे और भी सांसद हमारे साथ जुड़ते गए। साठ विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत की और अभिषेक बनर्जी ने हमें और भी बल दिया। 8 जून को इंडिया अलायंस की बैठक के साथ होने का समय भी पहले से तय था। हमें यह भी पता था कि सुखेन्दु शेखर राय उसी दिन इस्तीफा देंगे।

टीएमसी के मुर्शिदाबाद सांसद अबू ताहेर खान ने दिल्ली में बैठक में शामिल होने के अपने फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया लेकिन उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि उन पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का दबाव था। टीएमसी सूत्रों ने बताया कि उन्हें विद्रोहियों की गतिविधियों की जानकारी थी लेकिन उन्हें इतनी अधिक संख्या की उम्मीद नहीं थी। 3 जून से उन्हें संदिग्ध विद्रोहियों से बात करने और पार्टी में एकजुटता बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे।

इस मुद्दे पर एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि उन्हें हमें जानकारी मिली थी कि लगभग 10 से 12 सांसद काकोली घोष दस्तीदार के साथ हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ममता बनर्जी द्वारा दिए गए टिकट पर जीतने वाले सांसद एक चुनावी हार के बाद ही पाला बदल लेंगे। उन्हें जनता को जवाब देना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से परोसी गई झालमुड़ी खाई। एनडीए के शीर्ष नेता मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। पढ़िए पूरी खबर…