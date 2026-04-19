पश्चिम बंगाल के झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौराम पीएम मोदी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि TMC की निर्मम सरकार को आपने 15 साल दिए, 15 साल कम समय नहीं होता। 15 साल में TMC की निर्मम सरकार ने आपको क्या दिया? आदिवासी क्षेत्रों को क्या मिला? न पढ़ाई, न कमाई, न दवाई और न सिंचाई। यहां सब कुछ बेहाल है। ये लोग अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। यहां आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ भूमि पर TMC ने कब्जा कर रखा है।

जनसभा को संबोधित करते पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल का ये चुनाव इस धरती की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए है, बंगाल की पहचान बचाने के लिए है। आज बंगाल पर उसकी पहचान खोने का खतरा मंडरा रहा है। यहां TMC जिस रास्ते पर चल रही है उसका एजेंडा बहुत खतरनाक है। TMC घुसपैठियों के लिए, घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। ऐसी सरकार जो सिर्फ घुसपैठियों के मज़हब, घुसपैठियों की भाषा और घुसपैठियों के तौर-तरीकों की रक्षा करेगी।

वहीं, इससे पहले पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी मे कहा कि TMC ने बंगाल के किसानों को कदम-कदम पर धोखा दिया है। आलू किसानों की क्या स्थिति है, यह हम सब देख रहे हैं। मंडियों पर, कोल्ड स्टोरेज पर TMC के सिंडिकेट का कब्जा है। भाजपा, सिंडिकेट के इस कब्जे को जमीन से उखाड़कर फेंक देगी, चुन-चुन कर खाली करवाएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि TMC के महाजंगलराज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है। आदिवासियों की जमीन पर TMC का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है।

उन्होंने कहा कि मैं आमतौर पर चुनाव में कभी आगाही नहीं करता, क्या नतीजे आएंगे यह बोलता नहीं हूं लेकिन इस बार जो भी मिलता है, वो कहता है कि इस बार भाजपा सरकार पक्की है। यह सब सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि इस बार भाजपा बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि यहां TMC की निर्मम सरकार 15 साल से है और केंद्र में भाजपा की सरकार 11 साल से है। 15 साल में TMC की दुर्नीति, भय और भ्रष्टाचार ने बंगाल के हर परिवार को भयभीत कर रखा है लेकिन इस दौरान भाजपा के सुशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता ही गया है।

महिला आरक्षण पर जमकर सियासत, पीएम मोदी की रैली के बाद ममता-अखिलेश का पलटवार

लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा संशोधन पास नहीं हो पाया। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा विपक्ष पर हमलावर है। पीएम मोदी ने संशोधन के ना पास होने के लिए मुख्य तौर पर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बंगाल के बांकुरा में बड़ी जनसभा थी और उसमें उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने देखा संसद में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार वाले विधेयक को विपक्ष ने गिरा दिया। पढ़ें पूरी खबर।