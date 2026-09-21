कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) गुट ने सोमवार को अपना नया लोगो जारी किया। इस लोगो में पार्टी को मिला अंतरिम चुनाव चिह्न फुटबॉल खिलाड़ी दिखाया गया है। पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से नए लोगो और चुनाव चिह्न का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने को कहा है।

नए लोगो के बीच में फुटबॉल खिलाड़ी का निशान है। इसके चारों ओर सफेद रंग में ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ लिखा है। लोगो का बैकग्राउंड नीला है। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग का भी इस्तेमाल किया गया है।

चुनाव आयोग के फैसले के बाद बदली TMC की पहचान

ममता गुट ने यह कदम चुनाव आयोग के फैसले के कुछ दिन बाद उठाया है। आयोग ने फिलहाल TMC के पुराने नाम और फूल-घास वाले चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर ममता बनर्जी और दूसरे गुट के बीच विवाद चल रहा है।

इसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को उपचुनाव के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न दिए। ममता गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और फुटबॉल खिलाड़ी का निशान मिला है। वहीं अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दूसरे गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और लिफाफे का चुनाव चिह्न दिया गया है।

वोटरों को नए निशान की पहचान कराने की तैयारी

6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर में उपचुनाव होना है। चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए ममता गुट की कोशिश है कि लोग फुटबॉल खिलाड़ी वाले नए चुनाव चिह्न को जल्द पहचानने लगें।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपने सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर नए लोगो का प्रचार करने को कहा गया है। सोमवार दोपहर से ममता गुट के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर नया लोगो शेयर करना भी शुरू कर दिया।

TMC के नाम और निशान को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ?

17 सितंबर को चुनाव आयोग ने TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर दोनों गुटों के दावे की सुनवाई की। आयोग ने कहा कि जब तक विवाद पर कोई अंतिम फैसला नहीं होता, तब तक दोनों गुट पार्टी के पुराने नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

यह फैसला उपचुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख पर आया था। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आयोग ने दोनों गुटों से नए नाम और चुनाव चिह्न के विकल्प मांगे। इसके अगले दिन आयोग ने दोनों गुटों को अंतरिम नाम और चुनाव चिह्न दे दिए। इस तरह अब TMC का अंदरूनी विवाद चुनाव मैदान में भी दिखाई देगा।

नए नाम में ममता बनर्जी का नाम

ममता गुट के नए नाम में ‘ममता’ शब्द को शामिल किया गया है। यानी पार्टी की नई अंतरिम पहचान में ममता बनर्जी का नाम सीधे जुड़ गया है। इसके साथ ही फुटबॉल खिलाड़ी वाला निशान गुट की नई चुनावी पहचान बन गया है।

रेजीनगर में दोनों गुट आमने-सामने

रेजीनगर उपचुनाव में TMC के दोनों गुट आमने-सामने हैं। दोनों अपने नए नाम और चुनाव चिह्न के साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यहां मतदाताओं के सामने TMC की दो अलग-अलग चुनावी पहचान होंगी।

वहीं नंदीग्राम में स्थिति अलग है। ममता बनर्जी के गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन दिया।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा TMC का नाम और चुनाव चिह्न विवाद

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। दूसरे पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

आगे की सुनवाई में TMC के पुराने नाम और चुनाव चिह्न को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार जारी है। ऐसे में ममता गुट के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को फुटबॉल खिलाड़ी वाले नए चुनाव चिह्न से परिचित कराने की है।

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई, TMC नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने को दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की उस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के अपनी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।