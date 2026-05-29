पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में राजनीतिक उथल-पुथल मची है। पार्टी से जुड़े नए-पुराने नेता संगठन के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के दलबदलुओं पर निशाना साधते हुए ‘गिरगिट’ शीर्षक से एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी है।

ममता की कविता

”कितना लोगे अपना चरित्र बदलने के लिए?

तुम्हारे चरणों में कितनी रिश्वत की दौलत पड़ी है?

और कितना चाहते हो?

अपने चेहरे और पहचान बदलने के लिए?…”

टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने बागी नेताओं की तुलना रंग बदलने वाले गिरगिट से की।

पूर्व मुख्यमंत्री ने दलबदलुओं को ‘गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक’ बताते हुए लिखा कि वे ‘अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संकट के समय पार्टी के मूल सिद्धांतों और उसके कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।’ कविता में अकेलेपन और संघर्ष के समय का विषय भी बार-बार उभरकर सामने आया।

”जब तुम पैदा हुए,

तुम अकेले आए थे,

और जब तुम मरोगे,

तब भी तुम्हें अकेले ही जाना होगा”

उन्होंने लिखा और लोगों से विश्वास बनाए रखने की अपील की।

ममता बनर्जी लंबे समय से राजनीतिक उथल-पुथल का जवाब कविता के जरिए देती रही हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 162 पुस्तकें, 27 कविताएं और कई गीत लिखे हैं। इसके साथ ही अपनी पेंटिंग्स का सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया है।

उनकी रचनाओं में विपक्षी नेता के रूप में उनके संघर्षों से लेकर सिंगुर आंदोलन और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों तक के विषय शामिल रहे हैं। इन आंदोलनों ने आखिरकार वाम मोर्चा सरकार को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सिंगुर और नंदीग्राम आंदोलनों के दौरान और हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के समय भी उन्होंने लगातार अपनी कविताएं सोशल मीडिया पर शेयर की थीं।

‘ममता की TMC कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी’

हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को हार का सामना करना पड़ा है। टीएमसी की हार ने ममता बनर्जी के वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को उनका कड़ा आलोचक बना दिया है। भ्रष्टाचार या कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधने वाले नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। उन पर हो रही तमाम आलोचनाओं में सबसे बड़ी आलोचना कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की है, जिसके विरोध में कोलकाता की महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं। इस मुद्दे पर बोलने वाले नए नेता तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेन्दु शेखर रॉय हैं। जिन्होंने अन्य बातों के अलावा पार्टी के विघटन की भविष्यवाणी भी की। NDTV को दिए एक इंटरव्यू में रॉय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी।