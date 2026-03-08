पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी को ‘पहले इस्तीफा देना चाहिए’, क्योंकि वे उन लोगों के वोट से प्रधानमंत्री बने थे, जिनके नाम निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कथित तौर पर ‘मनमाने ढंग से हटाए जा रहे हैं।’

बनर्जी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में मध्य कोलकाता में आयोजित धरने पर कहा कि अगर मोदी 2024 में इस मतदाता सूची के आधार पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इसमें शामिल लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जाना चाहिए?

बनर्जी ने सवाल किया कि राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस को पांच मार्च को अचानक इस्तीफा क्यों देना पड़ा और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। उनके कार्यकाल के अभी तीन साल बाकी थे।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने यह भी सवाल किया कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में राज्यपाल रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले साल जुलाई में अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया था। उन्होंने कहा कि क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए?

मैंने सोच-समझकर इस्तीफा देने का निर्णय लिया- पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस

पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रविवार को कहा कि उन्होंने सोच-समझकर पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था और इसका कारण उचित समय आने तक गोपनीय रहेगा। पढ़ें पूरी खबर।