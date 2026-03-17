West Bengal TMC Candidate List 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी की। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाता हुए कहा कि वह बीजेपी की ओर से ‘अच्छा खेल’ खेल रहा है, उन्हें सीधे बीजेपी के लिए प्रचार करना चाहिए।

ममता बनर्जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारे पर अधिकारियों का तबादला कर रहा है; अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो निर्वाचन आयोग और बीजेपी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि ईद से ठीक पहले वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है, क्या बंगाल चुनाव से पहले दंगे भड़काने का कोई इरादा है।