पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुक्रवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 12 और बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। एक दिन पहले ही पार्टी को कथित तौर पर 440 करोड़ रुपये के तीन अकाउंट को आंशिक रूप से ऑपरेट करने की इजाजत दी गई थी। अब तक कुल 15 टीएमसी बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं, जिनमें कथित तौर पर करीब 1,000 करोड़ रुपये जमा हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नए फ्रीज किए गए 12 अकाउंट कई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने अकाउंट होल्डर्स और उन अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए आर्थिक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगी हैं। यह कदम कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा टीएमसी को एचडीएफसी के तीन अकाउंट को आंशिक रूप से ऑपरेट करने की इजाज़त देने के एक दिन बाद आया है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर तक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

अंतरिम आदेश के तहत, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC फंड का इस्तेमाल सिर्फ रोज़ाना के प्रशासनिक खर्चों, स्टाफ की सैलरी और कानूनी खर्चों के लिए स्पेशल ऑफिसर द्वारा काउंटरसाइन किए गए चेक के ज़रिए कर सकती है, जिसे पार्टी के फंड से हर महीने 1.25 लाख रुपये का मानदेय मिलेगा।

ममता गुट ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने पुलिस द्वारा अपनी पार्टी के तीन अकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद तुरंत दखल देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद TMC के बागी विधायकों और नेताओं के ग्रुप ने संगठन के अंदर गंभीर विवाद का हवाला देते हुए बैंक से पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने को कहा था।

बागियों ने बिधाननगर पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट में भी शिकायत की, जिसमें फंड के सोर्स की जांच की मांग की गई। एक दिन बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच शुरू की।

टीएमसी ने ED के फ्रीज को चुनौती दी

टीएमसी को अभी तक कथित 440 करोड़ रुपये के फंड का एक्सेस नहीं मिला है क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत तीन अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। TMC ने ED के आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

वरिष्ठ वकील किशोर दत्ता ने जस्टिस कृष्ण राव के सामने सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि जस्टिस सौगत भट्टाचार्य का आदेश संबंधित अपराध में पुलिस कार्रवाई से संबंधित था, जबकि नई याचिका PMLA के तहत ED की कार्रवाई को चुनौती देती है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। ED ने एक प्राइवेट एविएशन फर्म और एक एम्ब्रेयर बिज़नेस जेट और एक अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़े कथित 160 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में उन्हीं तीन अकाउंट को फ्रीज कर दिया था।

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तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता जहांगीर खान को नौ दिन पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने उनके गढ़ फाल्टा में तीन बार घुमाया है। इससे नाराज होकर उनके समर्थकों ने विरोध-प्रदर्शन किया। जिसका नेतृत्व उनकी पत्नी ने किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें