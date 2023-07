Rajya Sabha: TMC ने राज्यसभा के लिए की नामों की घोषणा, डेरेक ओ’ब्रायन, डोला सेन शामिल, 10 सदस्यों का कार्यकाल हो रहा है पूरा

गुजरात की तीन राज्यसभा सीटों पर दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावादिया, लोखंडवाला जुगलसिंह माथुरजी, सुब्रमण्यम जयशंकर कृष्णास्वामी 18 अगस्त को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

Photo: PTI

चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल के 10 राजसभा सदस्यों का कार्यकाल जुलाई और अगस्त में पूरा हो रहा है। ऐसे में 24 जुलाई को चुनाव हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए डेरेक ओ’ब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिक बड़ाईक और साकेत गोखले के नाम की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्यसभा की खाली सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। वोटों की गिनती 24 जुलाई को होगी। गोवा की भी एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होगा, विनय डी. तेंदुलकर 28 जुलाई को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। राज्यसभा के 10 सदस्यों को कार्यकाल हो रहा है पूरा चुनाव आयोग के मुताबिक 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। गुजरात की तीन राज्यसभा सीटों पर दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावादिया, लोखंडवाला जुगलसिंह माथुरजी, सुब्रमण्यम जयशंकर कृष्णास्वामी 18 अगस्त को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। गोवा से बीजेपी सांसद विनय डी. तेंदुलकर का कार्यकाल 28 जुलाई को खत्म हो रहा है। विदेश मंत्री आज करेंगे नामांकन विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार (10 जुलाई) को गुजरात के गांधीनगर से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पश्चिम बंगाल की छह राज्यसभा सीटों पर भी मतदान होगा क्योंकि डेरेक ओ’ब्रायन, डोला सेन, प्रदीप भट्टाचार्य, सुष्मिता देव, शांता छेत्री, सुखेंदु शेखर रे 18 अगस्त को अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं।

