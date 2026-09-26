West Bengal News: पश्चिम बंगाल में दशकों से एक-दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम ने चुनाव आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे मतभेदों के खुलासे के बाद विपक्ष की चिंताओं को देखते हुए संवाद स्थापित किया है। ये दोनों पार्टियां विपक्षी इंडिया गठबंधन की संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन अब तक इन्होंने किसी भी तरह का औपचारिक संवाद या संपर्क नहीं किया था।

सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी और सीपीआईएम के महासचिव एमए बेबी ने शुक्रवार को फोन पर बात की और चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए विपक्षी दलों के एकजुट होकर अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि बनर्जी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी बात की और उनसे आग्रह किया कि वे इंडिया ब्लॉक की बैठक तुरंत बुलाएं, यदि संभव हो तो अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को।

ममता बनर्जी ने एमए बेबी को दिया जवाब

बनर्जी और बेबी के बीच यह फोन पर बातचीत सीपीआईएम महासचिव द्वारा उन्हें और इंडिया गठबंधन व गैर-बीजेपी दलों के अन्य नेताओं को पत्र लिखने के दो दिन बाद हुई। पत्र में उन्होंने चुनाव आयोग से जुड़े घटनाक्रम पर चर्चा के लिए सभी दलों से एकजुट होकर बैठक करने का आग्रह किया था। सबको चौंकाते हुए, बनर्जी ने गुरुवार को बेबी को जवाब दिया और उनकी इस बात से सहमति जताई कि सचमुच असाधारण स्थिति पैदा हो गई है।

बेबी ने अपने पत्र में क्या लिखा?

बेबी ने 23 सितंबर को लिखा, “जैसा कि आप जानते हैं, 23 सितंबर 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित भारतीय चुनाव आयोग पर छपी रिपोर्ट बेहद सनसनीखेज है। यह ईसीआई के निरंकुश तरीके से काम करने का खुलासा करती है। यह एक असाधारण स्थिति है जिसमें ईसीआई की विश्वसनीयता और हमारा लोकतंत्र दांव पर लगा है। ईसीआई ने अपने कामकाज के संबंध में हमारे द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।”

बेबी ने कहा कि विपक्ष के लिए यह समझदारी भरा कदम होगा कि वे हालात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बैठक करें और विचार-विमर्श करें। सीपीआईएम नेता ने कहा कि लोग लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मताधिकार के मूल्यों की रक्षा के लिए विपक्ष की ओर देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पार्टियां आपसी सहमति से एक सुविधाजनक तारीख और जगह तय कर सकती हैं ताकि बैठक करके इस असाधारण स्थिति से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जा सके।

सूत्रों ने बताया कि बेबी ने बीआरएस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी टीवीके और बीजेडी जैसी गैर-भारतीय ब्लॉक पार्टियों को भी पत्र लिखा था। बनर्जी ने बेबी से कहा है कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को तुरंत बैठक करके एक संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग से मतभेद रखती आ रही हैं।

एक-दूसरे के संपर्क में रहने वाली पार्टियां

सूत्रों के अनुसार , इंडियन एक्सप्रेस की जांच में चुनाव आयोग के भीतर फूट का खुलासा होने के बाद से इंडिया ब्लॉक के नेता संपर्क में हैं। जांच में पता चला कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार एसआईआर से संबंधित उन फैसलों पर आपत्ति जताई थी जो उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे और प्रक्रियाओं में स्पष्ट खामियां थीं। चुनाव आयोग ने 23 सितंबर को जांच का जवाब देते हुए आयुक्तों के लिखित नोटों को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें पैनल की निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। हालांकि, उसने न तो आयुक्तों द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे का जवाब दिया और न ही यह बताया कि उसने उन पर कोई कार्रवाई की है या नहीं।

विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव आयोग के कामकाज की निष्पक्ष जांच कराने और एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। गुरुवार को दलों ने कुमार को हटाने की मांग करते हुए संसद में एक नया नोटिस देने का भी निर्णय लिया।

बनर्जी और बेबी के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब टीएमसी, जो कुछ महीने पहले विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हार गई थी, अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। पार्टी के विधायी और संसदीय धड़े के विभाजन के बाद, इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग द्वारा उसके चिन्ह और नाम को निलंबित किए जाने से उसे एक और झटका लगा।

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पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर पलटवार किया है। बागडोगरा एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल के मंत्री निशीथ प्रमाणिक और अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के बयानों पर सवाल उठाते हुए उनकी मानसिक स्थिति को लेकर टिप्पणी की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…