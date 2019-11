तीस हजारी अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प के कुछ दिनों बाद, एक और वीडियो सामने आया, जिसमें डीसीपी (नॉर्थ) मोनिका भारद्वाज, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के साथ वकीलों के एक समूह से बचकर परिसर से बाहर भागते हुए दिखाई दे रही है। इस वीडियो में डीसीपी भारद्वाज, पुलिस कर्मियों के साथ शुरुआत में उस स्थान की ओर भागती हैं जहां वकील एकत्र हुए हैं। वीडियो में भारद्वाज के साथ दो और अधिकारी साथ दिखाई दे रहे है, जिनका भीड़ पीछा कर रही है। भीड़ में एक व्यक्ति डीसीपी को मारने का प्रयास करता है लेकिन अधिकारी उसे रोक लेते हैं।।

इस वीडियो को ट्वीट करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने लिखा, “मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें वकील एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार कर रहे हैं… उनके साथ गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। मैं ‘suo motu’ लेने जा रही हूं, और इसके लिए बार काउंसिल और CP दिल्ली को पत्र लिखूंगी। ” एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डीसीपी भारद्वाज आने वाले दिनों में घटना की जांच कर रही एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगी।

पुलिसकर्मियों के पास MP5 सब-मशीन गन थे: बता दे कि एसआईटी की जांच से पता चला है कि दिल्ली सशस्त्र पुलिस की तीसरी बटालियन के पुलिसकर्मियों के पास लोडेड राइफल और MP5 सब-मशीन गन थे। एक ASI द्वारा दो राउंड फायर किए जाने के कुछ मिनटों बाद ही अतिरिक्त डीसीपी हरेंद्र सिंह ने हवालात में जाकर उनके हथियार जमा करा लिए थे।

डीसीपी हरेंद्र सिंह ने गोली चलाने से रोका : दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की अध्यक्षता में क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम ने जांच में पाया है कि ASI को अतिरिक्त डीसीपी हरेंद्र सिंह ने गोली चलाने से रोका था, जिन्होंने गोली चलने की आवाज सुनने के बाद हवालात में प्रवेश कर एएसआई से हथियार ले लिए। एसआईटी ने इसकी पुष्टि लॉकअप में लगे एक सीसीटीवी फुटेज की मदद से की है।

