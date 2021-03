तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हालांकि तमिलनाडु की जनता के दिल में क्या है और यहां किसके सिर पर ताज सजेगा, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक सर्वे में भाजपा और एआईडीएमके गठबंधन के लिए बुरी खबर है। टाइम्स नाउ-सी वोटर सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में पलानीसामी की सत्ता जा सकती है और यूपीए गठबंधन की सरकार बन सकती है।

टाइम्स नाउ-सी वोटर के सर्वे के अनुसार तमिलनाडु के करीब 40 प्रतिशत लोग मौजूदा सीएम से नाराज हैं। हालांकि करीब 21प्रतिशत लोग मुख्यमंत्री पलानीसामी के कामकाज से खुश हैं। वहीं करीब 33 प्रतिशत लोग आंशिक तौर पर यह मानते हैं कि सीएम पलानीसामी ने अपने कार्यकाल में ठीक काम किया है। साथ ही इस सर्वे के अनुसार आने वाले विधानसभा चुनाव में डीएमके के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन का वोट शेयर करीब 3.8 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। पिछले चुनाव में यूपीए को 39.4 प्रतिशत वोट मिले थे। इस बार टाइम्स नाउ- सी वोटर सर्वे के अनुसार यूपीए गठबंधन का वोट शेयर 43.2 प्रतिशत तक जा सकता है।

Are voters satisfied with Tamil Nadu CM’s performance?

•Very much satisfied – 21.04%

•Satisfied to some extent – 33.38%

•Not at all satisfied – 39.79%

•Don’t know/ Can’t say – 5.8%

