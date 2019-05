मशहूर पत्रिका ‘टाइम’ ने अपने बीते अंक में पीएम मोदी को कवर पेज पर जगह देते हुए उन्हें ‘डिवाइडर इन चीफ’ की संज्ञा दी थी। टाइम के उस अंक को लेकर काफी विवाद हुआ था। खासकर भारत में विपक्षी पार्टियों ने टाइम मैग्जीन के उस अंक के संदर्भ में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। टाइम मैग्जीन का वह अंक 10 मई को बाजार में आया और उस वक्त भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। अब लोकसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और केन्द्र में मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर दोबारा काबिज होने जा रही है। ऐसे में टाइम मैग्जीन ने भी पलटी मारते हुए अपने हालिया अंक में पीएम मोदी की तारीफ की है और लेख में कहा है कि ‘मोदी ने देश को एक सूत्र में बांध दिया और उनसे पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सका।’

टाइम मैग्जीन का ताजा लेख टाइम की आधिकारिक वेबसाइट पर मंगलवार को प्रकाशित हुआ है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का प्रबंधन करने वाले मनोज लाडवा ने इसे लिखा है। इस लेख की हेडलाइन “Modi has United India Like no Prime Minister in decades” दी गई है। लेख में लिखा गया है कि मोदी ने देश में जारी जातिगत भेदभाव की अवधारण को तोड़ा और इसी ने उनकी जीत में अहम भूमिका निभायी।

