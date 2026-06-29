West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर को सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। विधानसभा में अधिकारी ने कहा, “आप मान सकते हैं कि यह उनका आखिरी ऐसा बयान है। हमारा मुख्य एजेंडा इस राज्य में कानून का राज बहाल करना है।”

मुख्यमंत्री ने सदन के सामने कबीर के हालिया दो विवादित भाषणों का शब्द-दर-शब्द ब्योरा पेश किया। इसके तुरंत बाद, अधिकारी ने साफ कर दिया कि गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारी ने दो खास घटनाओं का जिक्र किया। इनमें कबीर ने बहुत भड़काऊ भाषण दिए थे। पहला तो रेजीनगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत काशीपुर में और दूसरा शक्तिपुर में दिया था। सूत्रों ने पुष्टि की कि विधायक के खिलाफ गैर-जमानती आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

हमेशा के लिए सबक सिखाने का समय आ गया- अधिकारी

अधिकारी ने कहा, “बस बहुत हो गया। अब ऐसे लोगों को हमेशा के लिए सबक सिखाने का समय आ गया है।” विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा, “मैं आपको साफ-साफ बता रहा हूं, ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं हैं। इतने लंबे समय तक आप जो चाहते थे, कहते और करते रहे क्योंकि आपके पास एक कमजोर मुख्यमंत्री थी। लेकिन अब ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

अधिकारी ने कबीर के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के पीछे राजनीतिक वजह भी बताई। उन्होंने दावा किया कि इसके पीछे दो खास एजेंडे हैं। पहला, विधायक भरतपुरा, रेजीनगर और नौदा की चुनी हुई पंचायतों को तोड़ने और उन्हें जबरन अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिशों में नाकाम रहे हैं।

दूसरा, रेजीनगर सीट पर अगले दो-तीन महीनों में उपचुनाव होने की संभावना है और कबीर वहां अपने बेटे की जीत पक्की करने के लिए बेताब हैं। अधिकारी ने आरोप लगाया कि नौदा के विधायक उस इलाके में 72 प्रतिशत मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए यह खतरनाक खेल खेल रहे हैं।

बोलने से पहले 25 बार सोचें- मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

कानून तोड़ने वाले तीन पहले के ताकतवर राजनीतिक नेताओं के हश्र का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कबीर को सलाह दी कि बोलने से पहले 25 बार सोचें। बिना नाम लिए, अधिकारी ने संदेशखाली के एक दबंग का जिक्र किया। साथ ही कैनिंग और भांगड़ इलाके के एक कुख्यात गुंडे का भी जिक्र किया, जिसका इलाके में आपराधिक दबदबा पूरी तरह खत्म हो चुका है।

तृणमूल नेता जहांगीर खान के संदर्भ में, उन्होंने एक ऐसे दबंग की बात की जिसने मशहूर फिल्मी डायलॉग “पुष्पा झुकेगा नहीं” की नकल की थी, लेकिन अब वह हाफ पैंट पहनकर नंगे पैर घूम रहा है और पुलिस कस्टडी में कान पकड़कर उठक-बैठक कर रहा है।

अपने बयान के आखिर में अधिकारी ने कहा, “किसी के बाप की मर्जी नहीं चलती, आखिरी फैसला भारत के संविधान और कानून का होता है। अगले हफ्ते मैं मुर्शिदाबाद जाऊंगा और वहां कानून का राज कायम करके दिखाऊंगा। जिन लोगों ने आपको वहां बुलाया था, पहले मैं उनसे निपटूंगा। फिर मैं आपके पास आऊंगा।”

मैंने कभी सीएम पर हमला नहीं किया- हुमायूं कबीर

अधिकारी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कबीर ने कहा, “मैंने कभी मुख्यमंत्री पर हमला नहीं किया। मैंने पिछली सरकार और टीएमसी पर हमला किया था। उन्होंने मेरे बयान को गलत समझा।”

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पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार विधानसभा में पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026 पेश करने वाली है। सरकार का दावा है कि इस कानून के जरिए राज्य में संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। वहीं, विपक्ष का आरोप है कि इससे लोगों की नागरिक स्वतंत्रता का हनन होगा और सरकार को जरूरत से ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…