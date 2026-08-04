Udhayanidhi Stalin Arrested: भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को सही बताया। स्टालिन ने तंजावुर में डीएमके की एक रैली के दौरान एक्ट्रेस तृषा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे विवाद खड़ा हो गया था।

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “सनातन धर्म का अपमान करने वाले व्यक्ति को एक महिला के बारे में घृणित और मानहानिकारक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अब समय आ गया था कि उसे इस अंजाम तक पहुंचाया जाए।” तमिलनाडु बीजेपी के नेता नारायणन तिरुपति ने भी यही बात दोहराई और कहा कि कोर्ट तय करेगा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है या महिलाओं की गरिमा का मामला।

Udhayanidhi Stalin, the man who abused Sanatan Dharma, has been arrested for his vile and slanderous remark involving a woman. It was time he met this fate. — Amit Malviya (@amitmalviya) August 4, 2026

क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद तंजावुर में कावेरी नदी के पानी के विवाद को लेकर डीएमके के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ, जहां स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर तीखा हमला किया। अपने भाषण के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर ऐसी टिप्पणियां कीं जिन्हें सत्ताधारी टीवीके ने अपमानजनक और व्यक्तिगत रूप से आहत करने वाला माना।

इनमें कुछ ऐसी बातें भी थीं जिन्हें विरोधियों ने एक्ट्रेस तृषा से जोड़ा। इन टिप्पणियों से राजनीतिक हंगामा मच गया और टीवीके ने डीएमके नेता पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। पुलिस और डीएमके की कानूनी टीम के बीच बातचीत के दौरान उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया।

उदयनिधि गिफ्तार

पत्रकारों से बात करते हुए उदयनिधि ने कहा कि उन्हें उन बातों के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है जो उन्होंने कभी नहीं कहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। उन्होंने सत्तारूढ़ टीवीके पर भी निशाना साधते हुए कहा, “सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक, हर कोई काल्पनिक दुनिया में जी रहा है।” उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई एक मजाक है और वह कानूनी रूप से इसका मुकाबला करेंगे।

डीएमके सांसद कनिमोझी ने सरकार की आलोचना की है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने ट्वीट किया, “अगर सरकार विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन से व्यक्तिगत रूप से बदला लेना चाहती है, तो वह मामला दर्ज करे। अदालत अपना फैसला सुनाए। लेकिन, विपक्षी दल के रूप में डीएमके का सामना करने का साहस न होने के कारण, सरकार द्वारा इस तरह के दमनकारी हथकंडे अपनाना कानून के खिलाफ है। विपक्ष के नेता को इस तरह गिरफ्तार करना, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भाग लेने से रोका जा सके, सरासर कायरता है।”

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तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक विवादित बयान ने राज्य की सियासत में नया टकराव खड़ा कर दिया है। कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर तंजावुर में एक रैली को संबोधित कर रहे उदयनिधि ने भीड़ द्वारा लगाए गए ‘तृषा’ के नारों पर एक टिप्पणी की।, जिस पर अब सियासी पारा चढ़ गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…