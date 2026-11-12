पश्चिम बंगाल वन विभाग ने जब बताया कि बक्सा टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित की गई एक बाघिन ने पिछले रविवार को बाड़े से बाहर निकलने के लिए जमीन खोद दी थी, तो विभाग ने इस बारे में बहुत कम जानकारी दी कि बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से पकड़े जाने के बाद पिछले छह सप्ताह के दौरान उसके साथ क्या-क्या हुआ।

हालांकि, ऑफिशियल रिकॉर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सूत्रों से द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बक्सा तक सड़क और हवाई मार्ग से लंबे समय तक चले स्थानांतरण के दौरान बाघिन को कई चोटें आई थीं। पूरी तरह स्वस्थ होने से पहले ही उसे जंगल में छोड़ दिया गया।

अधिकारियों को बाघिन के दोबारा पकड़े जाने के बाद उसे आराम और स्वस्थ होने का समय देने का एक और मौका मिला था। उसे असम में फिर से पकड़ा गया था, लेकिन समय और धन की कमी के कारण वन विभाग ने चीतलों (हिरणों) के लिए बनाए गए एक पुराने बाड़े को बाघिन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह बाड़ा उसे रोक पाने में सक्षम नहीं था।

अधिकारियों को यह जानकारी भी तब मिली, जब 3 नवंबर को असम के कोकराझार शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर गेलागुरी गांव के पास उसे बेहोश कर दोबारा पकड़ा गया। इसके बाद उसका गर्भपात हो गया, जिसमें करीब दो महीने के तीन भ्रूण बाहर आ गए। तभी अधिकारियों को पता चला कि बाघिन गर्भवती थी।

पश्चिम बंगाल के वन मंत्री मनोज ओरांव उस समय मौजूद थे जब बाघिन को दोबारा पकड़ा गया। इस दौरान बाघिन को घेरने के लिए चार ट्रेंड हाथियों और कई खुदाई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया गया।

बक्सा वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ऐसे में टीम ने बाघिन को बेहोशी की दवा का असर खत्म करने वाली दवा देने से पहले ही जल्दबाजी में उसे पिंजरे में बंद कर एक वाहन में पहुंचा दिया।

गर्भपात की जांच करेगा NTCA

बाघिन के गर्भपात के बारे में पूछे जाने पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के प्रमुख संजय कुमार ने कहा कि यह घटना हमारे संज्ञान में आई है और हम इसकी आगे जांच करेंगे।

स्थानांतरण परियोजना का नेतृत्व कर रहे भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के वैज्ञानिक डॉ. के. रमेश ने कहा कि “यह मामला जांच के अधीन है।”

वन मंत्री मनोज ओरांव ने कहा कि उन्हें बाघिन के गर्भपात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं, बक्सा के फील्ड डायरेक्टर कुमार विमल ने इस मामले पर टिप्पणी मांगने के लिए किए गए फोन कॉल और संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के निदेशक डॉ. जी. एस. भारद्वाज ने कहा कि जब बाघिन को पहली बार पकड़ा गया था, तब उसमें गर्भवती होने के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दिए थे। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था का पता लगाने के लिए हार्मोन की जांच या अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती।

उन्होंने कहा कि भ्रूण के संबंध में सामने आई जानकारी के पीछे बेहोशी की दवा, परिवहन और नए वातावरण में तनाव जैसे कई कारणों का मिला-जुला प्रभाव हो सकता है। हालांकि, यह असामान्य नहीं है कि युवा बाघिनें अपने पहले गर्भधारण में समय से पहले बच्चों को जन्म दें।

उन्होंने यह भी बताया कि वन विभाग की मैदानी टीम बाघिन पर लगातार नजर रख रही थी। बक्सा वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, बाघिन के तीनों भ्रूणों को सुरक्षित रख लिया गया है। कम से कम दो पशु चिकित्सा विशेषज्ञ रिजर्व की ओर रवाना हो चुके थे।

स्थानांतरण के दौरान लगी थीं कई चोटें

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा देखे गए आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि 29-30 सितंबर को स्थानांतरण के दौरान बाघिन को कई चोटें आई थीं। इनमें शामिल थीं- दोनों अगले पंजों के तलवों पर खरोंच और घाव, नथुने के पास चोट, नीचे का एक नुकीला दांत (कैनाइन) टूटा हुआ, अगले पंजों के नाखून इस तरह घिस गए थे, मानो उन्हें किसी फाइल से रगड़कर छोटा किया गया हो।

इन चोटों के बावजूद उसे 4 अक्टूबर को जंगल में छोड़ दिया गया था। 15 अक्टूबर को हुई समीक्षा बैठक में विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल ने कहा था कि बाघिन को पूरी तरह स्वस्थ होने तक बाड़े में ही रखा जाना चाहिए था। इसके बाद 23 अक्टूबर को बाघिन सीमा पार करके असम में एंट्री कर गई।

बाघिन को दोबारा पकड़े जाने के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने 5 नवंबर को राज्य के वन विभाग को पत्र लिखकर तत्काल पशु चिकित्सा रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो मांगे थे। प्राधिकरण ने विशेष रूप से बाघिन के पंजों के नाखूनों और नुकीले दांतों की स्थिति की जानकारी मांगी थी।

NTCA ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया था कि कोई भी बड़ा फैसला प्राधिकरण और उसकी विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। हालांकि, इन रिपोर्टों का इंतजार जारी था और इसी बीच 8 नवंबर को बाघिन बक्सा के बाड़े से निकल भागी। कुछ ही घंटों के भीतर वन मंत्री मनोज ओरांव ने बताया कि बाघिन ने दीवार के नीचे सुरंग खोदकर रास्ता बना लिया था।

हिरणों के पुराने बाड़े में रखी गई थी बाघिन

यह पूछे जाने पर कि क्या बाघ सुरंग खोद सकते हैं? बक्सा के फील्ड डायरेक्टर कुमार विमल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह पूछे जाने पर कि बाघों के लिए उपयुक्त नया बाड़ा क्यों नहीं बनाया गया, मंत्री ओरांव ने कहा कि यह बाघों को जंगल में छोड़ने से पहले कुछ दिनों तक रखने की व्यवस्था भर है। इसलिए नया बाड़ा बनाना जरूरी नहीं समझा गया। इस बाघिन ने इतना बड़ा रास्ता बना दिया, जिससे एक कुत्ता भी निकल सकता था।

हालांकि, बक्सा वन विभाग के कई अधिकारियों ने मंत्री के इस बयान से असहमति जताई। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पहले हिरणों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बाड़े में वह मजबूत कंक्रीट का आधार नहीं था, जो आमतौर पर बाघों के बाड़ों में बनाया जाता है।

उसकी चेन-लिंक वाली जालीदार बाड़ लगभग जमीन के स्तर तक ही थी और उसके निचले हिस्से में घास के मोटे गट्ठर भर दिए गए थे। सूत्र के मुताबिक, असम से वापस लाए जाने के बाद बाघिन लगातार बाड़ के जोड़ वाले हिस्सों को परखती रही और आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के डॉ. रमेश ने स्वीकार किया कि बक्सा के बाड़े को बहुत कम समय में बाघिन के रहने योग्य बनाया गया था। उन्होंने बताया कि वन विभाग ने घास की परत लगाकर बाड़े को मजबूत करने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जानवर का व्यवहार भी इस मामले में महत्वपूर्ण था। डॉ. रमेश ने कहा कि जब यह बाघिन पहली बार यहां पहुंची थी, तब चार दिनों तक वह बाड़े से बाहर नहीं निकली थी।

18 घंटे के लंबे सफर के बाद बक्सा पहुंची थी बाघिन

तीन साल की इस बाघिन को 29 सितंबर को शाम 4:55 बजे बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बेहोशी की दवा (डार्ट) देकर पकड़ा गया था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, उस समय उसके शरीर पर चोट या किसी तरह की परेशानी के कोई संकेत नहीं थे। इसके बाद उसे ट्रैक्टर से करीब एक घंटे की दूरी पर स्थित बेस कैंप ले जाया गया। गोरखपुर एयरबेस तक चार घंटे की सड़क यात्रा शुरू होने से पहले ही पिंजरे के अंदर उसका रेडियो कॉलर निकल गया। रास्ते में बाघिन बीच-बीच में छटपटाती रही। जब उसमें दोबारा बेहोशी की हालत में जाने के लक्षण दिखाई दिए तो उसे बेहोशी का असर खत्म करने वाली दवा की दूसरी खुराक दी गई।

काफिला रात करीब 3 बजे गोरखपुर पहुंचा। इसके बाद भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से उसे हासीमारा ले जाया गया। यह हवाई यात्रा ढाई घंटे चली, जबकि पशु चिकित्सकों को बताया गया था कि इसमें केवल 45 मिनट लगेंगे। सुबह करीब 6 बजे जब बाघिन को विमान से उतारा गया, तो वह गुर्रा रही थी और बार-बार पिंजरे के दरवाजे पर हमला कर रही थी। उस समय तक उसके शरीर पर चोटों के निशान भी दिखाई देने लगे थे।

इसके बाद करीब एक घंटे की सड़क यात्रा के बाद सुबह 10:45 बजे उसे बक्सा के बाड़े में छोड़ दिया गया। यानी बेहोशी का इंजेक्शन लगाए जाने के लगभग 18 घंटे बाद वह अपने नए ठिकाने पर पहुंची। 1 अक्टूबर को पशु चिकित्सकों ने उसे दोबारा बेहोश किया। इस दौरान नया रेडियो कॉलर लगाया गया और उसके घावों की मरहम-पट्टी की गई। साथ ही लंबे समय तक असर करने वाली एंटीबायोटिक दवा दी गई।

पूरी तरह स्वस्थ होने से पहले ही जंगल में छोड़ा

2 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में एक समारोह आयोजित किया गया। सरकारी रिकॉर्ड में इसी दिन को बाघिन की जंगल में आधिकारिक रिहाई की तारीख बताया गया। हालांकि, अगले दिन सुबह तक बाघिन बाड़े के अंदर ही थी। 3 अक्टूबर को पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी किया गया, जिसमें लिखा था कि यह प्रमाणपत्र “प्रबंधन के निर्देशों के आधार पर” जारी किया गया है। इसके बाद 4 अक्टूबर को बाघिन बाड़े से बाहर निकली। वह रास्ता तय करते हुए असम पहुंच गई, जहां बाद में उसे दोबारा पकड़ा गया।

पटाखों की आवाज से बदला रास्ता

8 नवंबर को बाड़े से बाहर निकलने के बाद बाघिन ने बक्सा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में पहले वाला ही रास्ता अपनाया, लेकिन दिवाली के पटाखों की आवाज से वह अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो गई और जयंत‍ी गांव से दूर चली गई। फिलहाल वह रिजर्व के भीतर ही घूम रही है। वह हाथीपोता रेंज के चुनिया तक पूर्व दिशा में गई और फिर वापस जयन्ती की ओर लौट आई।

बक्सा वन विभाग के एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि यदि बाघिन के लिए बड़ा बाड़ा बनाया गया होता तो विभाग उसे पूरी तरह स्वस्थ होने तक वहीं रख सकता था। उन्होंने कहा कि गांवों, खासकर जयन्ती गांव का पुनर्वास हो जाने के बाद हालात में सुधार होगा। बड़े बाघों के यहां आने से वन विभाग की क्षमता और विशेषज्ञता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के वैज्ञानिक डॉ. रमेश ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बक्सा और उत्तर बंगाल के आसपास के जंगलों को फिर से जीवंत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बाघों की आबादी के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

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