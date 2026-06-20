महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर एक-दूसरे से बिल्कुल अलग दावे किए। एक ने टाइगर, शेर, भौंकते कुत्तों और एक ऐसे राजनीतिक “ट्रेलर” की बात की जिसका पूरा चित्र अभी सामने आना बाकी है। वहीं दूसरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर उनका उन पर भरोसा खत्म हो जाए तो वे पद छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि शिवसेना को “चोरों और गद्दारों” के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के लिए एक नए संकट के बीच यह टकराव सामने आया है, क्योंकि उसके नौ लोकसभा सांसदों में से छह के प्रतिद्वंद्वी शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की आशंका है। सांसदों के इस कदम से उस विभाजन के और गहराने का खतरा है जिसने पहली बार 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति को नया रूप दिया था, जब शिंदे ने ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और अंततः पार्टी के नाम और उसके प्रतिष्ठित धनुष-बाण चुनाव चिह्न पर नियंत्रण हासिल कर लिया।

एकनाथ शिंदे का संदेश

मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने गुट को बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत का सही उत्तराधिकारी बताने की कोशिश की।

एकनाथ शिंदे ने दावा कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है। फिल्म अभी आनी बाकी है। आज आपके सामने एक टाइगर खड़ा है। कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं। कल और परसों भी वे भौंकते रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं- कुत्ते झुंड में भौंकते हैं, लेकिन शेर अकेला आता है। टाइगर के शिकार करते समय कुत्ते भौंकते रहते हैं। टाइगर के दहाड़ते समय कुत्ते भौंकते रहते हैं। यही है शिवसेना। यही है शिवसेना। और आज, यह शिवसेना महाराष्ट्र में मजबूती से खड़ी नजर आ रही है।

ठाकरे का नाम लिए बिना शिंदे ने सवाल उठाया कि नेता और कार्यकर्ता प्रतिद्वंद्वी गुट (उद्धव) को क्यों छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते रहते हैं, ‘अगर कोई जाना चाहता है, तो उसे जाने दो।’ उन्हें देखो, वे हर दिन भौंकते रहते हैं। ठीक है, उन्हें जाने दो। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हर कोई जा रहा है। वे क्यों जा रहे हैं? थोड़ा उद्धव को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

शिंदे ने अपने विरोधियों पर कटाक्ष करने के लिए हिंदी फिल्म ‘शोले’ के एक मशहूर डॉयलाग का इस्तेमाल किया। शिंदे ने पूछा- “क्या आपको फिल्म ‘शोले’ में असरानी का वो डायलॉग याद है? ‘आधे लोग इधर जाओ, आधे लोग उधर जाओ, और बाकी मेरे पीछे आओ।’ शिंदे ने कहा लेकिन उनके पीछे कौन है? कोई नहीं। उनके पास सिर्फ कांटे और चम्मच बचे हैं। ऐसी टोली कैसे टिक पाएगी?”

इसके बाद एकनाथ शिंदे ने एक और तंज कसा। उन्होंने कहा, “तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं,कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यक़ीन नहीं।” बता दें, यह प्रसिद्ध पंक्ति महान कवि दुष्यंत कुमार जी की प्रसिद्ध गजल से है।

अपने पूरे भाषण के दौरान, एकनाथ शिंदे ने उस केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। जिसने शिवसेना के विभाजन के बाद से ही उसे परेशान कर रखा है कि बाल ठाकरे की सच्ची राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व कौन करता है।

शिंदे ने दावा किया, “बालासाहब ठाकरे के सच्चे उत्तराधिकारी मेरे शिवसैनिक हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार रक्त संबंधों से नहीं, बल्कि विचारधारा से निर्धारित होता है। शिवसेना कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह लाखों लोगों की विचारधारा है।”

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे से अलग होकर भाजपा के साथ गठबंधन करने के अपने फैसले का भी बचाव किया। शिंदे के अनुसार, विरोधियों ने राजनीतिक तबाही की भविष्यवाणी की थी और दावा किया था कि वे अपने गांव लौटकर खेती करेंगे। इसके विपरीत, उन्होंने तर्क दिया कि उनके गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ा ली है।

उद्धव ठाकरे का संदेश

लगभग उसी समय, उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों के सामने मंच पर आए और एक अलग तरह का भाषण दिया। उन्होंने कहा, “आज मेरी आत्मा को बहुत दुख हो रहा है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूं, तो सीधे मेरे सामने कह दें। मैं अभी अपने पद (शिवसेना UBT चीफ) से इस्तीफा देने को तैयार हूं।”

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सत्ता या पद से कोई लगाव नहीं है। उन्होंने कहा, “मेरा एक ही दृढ़ संकल्प है, एक ही दृढ़ निश्चय है- यह शिवसेना, जो सोने से भी ज्यादा अनमोल है, कभी भी चोरों और गद्दारों के हाथों में पिछले दरवाजे से नहीं जाने दी जानी चाहिए।”

उद्धव ने आगे कहा, “यदि आपमें से कोई सच्चा शिवसैनिक है जो नेतृत्व करने के योग्य है, तो वह आगे आए। मैं उसका तहे दिल से स्वागत करूंगा और उसे अपना पूरा समर्थन दूंगा। मुझे किसी पद का कोई लालच नहीं है, न ही सत्ता की कोई भूख है। मैं आज भी पार्टी का नेतृत्व छोड़ने को तैयार हूं।”

ये टिप्पणियां ठाकरे की उन खबरों पर पहली बड़ी प्रतिक्रिया थीं जिनमें कहा गया था कि शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसद पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। छह सांसद- संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-अष्टीकर और ओमप्रकाश राजे निंबालकर हैं। यह सांसद गुरुवार को ठाकरे द्वारा बुलाई गई संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। जिससे उद्धव की पार्टी के टूटने के एक बार फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं।

एकनाथ शिंदे का मास्टरस्ट्रोक है शिवसेना (यूबीटी) में बगावत? NDA को मिलेगी ताकत

पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) में बगावत तेज हो गई है। गुरुवार को संसदीय दल की बैठक में शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसद गैर हाजिर रहे थे। इन सांसदों में संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दीना पाटिल और ओमराजे निंबालकर शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर।