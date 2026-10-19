पुलिस रविवार को जुहू में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के होने के आरोपों की जांच कर रही है। हालांकि, इस गिरोह द्वारा बाबा सिद्दीकी, सलमान खान और रोहित शेट्टी जैसे सार्वजनिक हस्तियों पर किए गए पिछले हमलों के बावजूद, मुंबई पुलिस गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई या दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद उसके भाई अनमोल को हिरासत में लेने में असमर्थ रही है।

मुंबई की अदालतों में चल रहे मामलों में दोनों भाइयों को आरोपी नहीं बनाया गया है। हालांकि, दोनों के नाम आरोप पत्रों में वांछित आरोपियों के रूप में दर्ज हैं। इसका कारण गृह मंत्रालय का वह आदेश है जो जांच एजेंसियों को उन्हें जेल से बाहर ले जाने से रोकता है। अभी तक दोनों भाइयों में से किसी का भी नाम श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में आरोपी के रूप में नहीं आया है।

अब इस सवाल को राजनीतिक रंग दे दिया गया है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, “लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह होना चाहिए कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद एक व्यक्ति जेल से बाहर इतना दबदबा कैसे कायम रख सकता है? भारत ने नक्सलवाद को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन इस गिरोह पर काबू पाने में नाकाम क्यों है? इसमें कई रहस्य छिपे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “सलमान खान के आवास के बाहर पहली गोलीबारी की कोशिश के बाद से मुंबई पुलिस जेल में बंद गैंगस्टर से पूछताछ क्यों नहीं कर पाई है? इस मुद्दे को सुलझाने में सक्रिय सहयोग कौन और क्यों नहीं दे रहा है?”

बिश्नोई भाइयों को जेल में रखने का आदेश क्या है?

अगस्त 2023 में गृह मंत्रालय ने सीआरपीसी की धारा 268 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार लॉरेंस को किसी भी काम के लिए जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। यह आदेश एक साल तक लागू रहा। अगस्त 2024 में, इसे एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया। तब से, सीआरपीसी की जगह लेने वाली बीएनएसएस की धारा 303 के तहत, इसे हर साल आगे बढ़ाया जा रहा है। नवंबर 2025 में अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद, गृह मंत्रालय ने 5 दिसंबर 2025 को उसके लिए भी ऐसा ही एक आदेश जारी किया।

जब तक ये आदेश लागू रहते हैं, तब तक किसी भी अदालत का ऐसा कोई आदेश प्रभावी नहीं होता जिसमें इन भाइयों को अदालत में पेश करने के लिए कहा गया हो। अगर कोई एजेंसी उनसे पूछताछ करना चाहती है, तो उसे अदालत से अनुमति लेनी होगी और पूछताछ जेल के अंदर ही करनी होगी।

कानून क्या कहता है?

बीएनएसएस की धारा 303 के तहत, केंद्र सरकार (एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए मामलों में) और राज्य सरकारें, “सामान्य या विशेष आदेश के जरिये यह निर्देश दे सकती हैं कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी समूह को उस जेल से बाहर न निकाला जाए जहां वे बंद हैं या हिरासत में रखे गए हैं और जब तक यह आदेश लागू रहता है, तब तक ऐसा ही रहेगा।”

धारा 303(2) के तहत इसे लागू करने के तीन आधार बताए गए हैं। पहला, उस अपराध की प्रकृति जिसके लिए व्यक्ति को कैद किया गया है, दूसरा, अगर उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकाला जाता है तो सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की संभावना और तीसरा, व्यापक जनहित।

हालांकि, जांच एजेंसियों का तर्क है कि जेल के अंदर किसी व्यक्ति से पूछताछ करने में कई सीमाएं होती हैं। पूछताछ के लिए केवल एक या दो अधिकारियों को ही अनुमति मिल सकती है, वह भी कुछ घंटों या एक तय समय के लिए और पूछताछ के दौरान अन्य आरोपियों को वहां नहीं लाया जा सकता।

बाबा सिद्दीकी मामले में क्या हुआ है?

12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा ईस्ट में, पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे, पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 27 आरोपी, अनमोल के इशारे पर काम करते थे। चार्जशीट में अनमोल को एक वांछित आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। अब इस मामले में ट्रायल (मुकदमा) शुरू होने वाला है।

इस साल 3 जुलाई को सिद्दीकी की पत्नी ने अदालत में एक अर्जी दायर की। उन्होंने अदालत से मांग की कि वह मुंबई पुलिस को निर्देश दे कि वे तिहाड़ जेल से अनमोल को अपनी कस्टडी में लें। उन्होंने पुलिस पर इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। 10 जुलाई को, विशेष MCOCA कोर्ट ने अनमोल को पेश न करने पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। बाद में, अदालत ने जांच अधिकारी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें पूछा गया कि उस व्यक्ति को कस्टडी में न लेने के लिए अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, जिसे पुलिस ने खुद ही उस सिंडिकेट का सरगना बताया है।

एसीपी ने नोटिस का जवाब दिया

पुलिस की ओर से एक एसीपी ने नोटिस का जवाब दिया। इसमें गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला दिया गया। जवाब में कहा गया, “इस आदेश ने आरोपी की फिजिकल कस्टडी लेने पर एक स्पष्ट कानूनी रोक लगा दी है। मामले की प्रभावी जांच के लिए आरोपी की फिजिकल कस्टडी बहुत जरूरी है। इसके बिना, जांच एजेंसी इस अपराध की आगे की जांच करने में असमर्थ हो जाएगी।”

पुलिस ने बताया कि इसी वजह से उन्होंने अब तक अनमोल से पूछताछ नहीं की है। जुलाई के आखिर में, दिल्ली की एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए अनमोल की कस्टडी के लिए मुंबई पुलिस द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट को खारिज कर दिया।

सलमान खान मामले के बारे में क्या?

2024 में अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में अनमोल ने खुद सरेंडर करने और न्यायिक कार्यवाही में शामिल होने की अर्जी दी है। इस अर्जी पर अभी फैसला होना बाकी है।

ऐसे आदेश कब लागू किए जा सकते हैं?

सरकारों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को जेल से रिहा किया जाता है, तो वह भागने की कोशिश कर सकता है या उसकी जान को खतरा हो सकता है। अधिकारी व्यक्ति के आपराधिक इतिहास का भी हवाला देते हैं। अगर उनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं, तो उनका तर्क है कि उन्हें स्थानांतरित करने से कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

मई 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने सीआरपीसी की धारा 268 के तहत एक सरकारी आदेश जारी किया। इसके जरिये 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी जबीउद्दीन अंसारी (उर्फ अबू जुंदाल) को अदालत में पेश करने पर रोक लगा दी गई। इसका कारण उसके खिलाफ चल रहे मामले की प्रकृति को बताया गया था।

अंसारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। उसने कहा कि वह अदालत में मौजूद रहना चाहता है और उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए वह इसमें दखल नहीं दे सकता। हालांकि, कोर्ट ने उसे जेल से वीडियो लिंक के जरिये सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दे दी। वैसे, कई बार अदालतों ने ऐसे आदेशों को रद्द भी किया है। उनका कहना है कि जो कारण बताए गए थे, वे किसी कैदी की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए काफी नहीं थे।

गुजरात सरकार ने 2014 में एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कैदियों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया कि पुलिस को कैदी के बर्ताव और मामले की गंभीरता को देखते हुए, आरोपी की आवाजाही के बारे में अपनी स्पष्ट राय देनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि जल्द सुनवाई के इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि जिस कैदी पर ऐसा आदेश लागू हो, उसे बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में न रहना पड़े।

इन प्रावधानों का इस्तेमाल आतंकी मामलों में बंद कैदियों को फरलो और पैरोल देने से इनकार करने के लिए भी किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट के सामने आए एक मामले में, आतंकी हमले के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे एक व्यक्ति ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 268 के तहत जारी आदेश की वजह से उसे फरलो पर जेल से बाहर नहीं जाने दिया गया। चूंकि इस आदेश को जारी हुए एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका था और उसे पहले भी पैरोल मिल चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने अधिकारियों को इस मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया।

टाइगर श्रॉफ मामले के लिए इसका क्या मतलब है?

रविवार को हुए हमले की जिम्मेदारी लेने वाले एक पोस्ट के स्क्रीनशॉट में, कई नामों के बीच सबसे ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम था। इसी साल फरवरी में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद भी ऐसा ही दावा किया गया था। अगर श्रॉफ पर हुए हमले में इस गैंग का हाथ है, तो पूरी संभावना है कि इन्हीं आदेशों की वजह से दोनों भाई इस मामले में भी मुंबई पुलिस की पहुंच से बाहर रहेंगे।

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