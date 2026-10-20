Tiger Shroff Firing Case: मुंबई के जुहू के एक फुटबॉल मैदान के बाहर बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन आरोपियों के संबंध में ही सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एक हफ्ते पहले 11 अक्टूबर को ये हमलावर भी उसी जगह पर मौजूद थे और कुछ देर तक वहीं रहे थे।

इस मामले में पुलिस को संदेह है कि वे अभिनेता पर हमला करने के इरादे से ही आए थे लेकिन उस दिन टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने नहीं आए, इसलिए वे वहां से चले गए। अभिनेता के एक दोस्त ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, “टाइगर श्रॉफ को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और वह हर रविवार शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच पुष्पा नरसी ग्राउंड आते हैं। वह शायद ही कोई रविवार मिस करते हैं।

कई और भी लोग रख रहे थे नजर

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 18 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वे शाम करीब 4:30 बजे पार्क पहुंचे और गेट तक जाकर अंदर झांकते रहे, यह देखने के लिए कि अभिनेता वहां मौजूद हैं या नहीं। पुलिस को संदेह है कि कुछ अन्य लोग भी टाइगर श्रॉफ की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, ताकि हमलावरों को सतर्क किया जा सके।

लोगों को गोलियों की आवाज लगी थी पटाखे

टाइगर श्रॉफ आखिरकार शाम करीब 7 बजे बाहर निकले, तभी हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस का मानना ​​है कि हमलावरों का इरादा श्रॉफ और उनके ड्राइवर को जान से मारने का था। टाइगर श्रॉफ के दोस्त ने बताया कि उन्होंने और मैदान पर मौजूद अन्य लोगों ने पहले गोलीबारी की आवाज को पटाखे समझ लिया था। उन्होंने बताया कि कुछ मिनट पहले ही एक अन्य टीम ने अपने एक साथी के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े थे।

टाइगर श्रॉफ ने कहा, “हालांकि जल्द ही लोग चिल्लाने लगे कि दो लोगों ने टाइगर पर गोलियां चलाई हैं और उसका ड्राइवर घायल हो गया है। मैं तुरंत बाहर भागा और देखा कि टाइगर कार की ड्राइवर सीट पर बैठ रहा है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता, वह गाड़ी चलाकर चला गया।” उन्होंने कहा कि टाइगर बहुत ही विनम्र और शालीन व्यक्ति हैं।

आपको बता दें कि इस मामले में FIR ड्राइवर फिरदौस इब्राहिम बलूच (48) की शिकायत पर दर्ज की गई, जो जोगेश्वरी निवासी है और पिछले 28 वर्षों से परिवार के लिए काम कर रहा है। एफआईआर में कहा गया है कि बलूच बीएमडब्ल्यू कार मे टाइगर श्रॉफ को ले जा रहा था और जैसे ही कार गेट से बाहर निकलकर बाईं ओर मुड़ी, दो बंदूकधारियों ने कार के आगे और बाईं ओर से गोलियां चलाईं। तीसरा आरोपी मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था और गोलीबारी के बाद वे लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए।

ड्राइवर ने की एक-एक हमलावर की पहचान

ड्राइवर ने हमलावरों का हुलिया और उनके पहनावे का विवरण भी दिया। उसने बताया कि दोनों हमलावरों ने सफेद जूते और काली पैंट पहनी हुई थी, जिनमें से एक ने सफेद फूलों वाली शर्ट और दूसरे ने हल्के नीले रंग की बाजूबंद पहनी थी। एफआईआर के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति ने चॉकलेट रंग की सफेद धारी वाली टी-शर्ट और ग्रे रंग की पैंट पहनी हुई थी।

ड्राइवर बलूच की बाईं कलाई में गोली लगी थी, जो उनकी बांह में फंसी हुई थी। उनकी दाहिनी अनामिका उंगली में भी फ्रैक्चर हो गया था। शिकायत के अनुसार, श्रॉफ को सीने और दाहिने हाथ में चोटें आई थीं। गोलीबारी के बाद टाइगर श्रॉफ ड्राइवर की सीट पर बैठ गए और खुद और ड्राइवर को सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस ने उन्हें नानावती अस्पताल पहुंचाया।

टाइगर श्रॉफ केस के आरोपियों को मुंबई लेकर जा महाराष्ट्र पुलिस की टीम वापस कोटा लौट आई है। सूत्रों ने बताया है कि महाराष्ट्र पुलिस को ऐसी आशंका थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उन्होंने रात में कोटा में रुकने का फैसला किया है। पढ़िए पूरी खबर…