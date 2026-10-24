मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से दो हथियार और दस जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर हमलावरों ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोली चलाने के लिए किया था। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यह रिकवरी शुक्रवार (23 अक्टूबर, 2026) को मामले के संबंध में जांच अधिकारियों द्वारा किए गए टारगेटेड ऑपरेशनल रेड के दौरान हुई। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, क्राइम ब्रांच की टीमों ने हमलावरों को दिए गए हथियारों के लॉजिस्टिक ट्रेल को ट्रैक किया, जिससे वे सूरत में एक ठिकाने पर पहुंचे, जहां से हथियार बरामद किए गए।

बरामद हथियारों और गोला-बारूद को फोरेंसिक जांच और बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, ताकि क्राइम सीन से मिले खाली कारतूसों से उनका मिलान किया जा सके। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सप्लाई चेन में और लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

18 अक्टूबर की शाम को मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर कम से कम दो लोगों ने गोलियां चलाईं और फिर मोटरसाइकिल से तेजी से भाग गए। एक्टर को ज़्यादा चोट नहीं आई, जबकि उनके ड्राइवर और एक राहगीर को चोटें आईं।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, कार पर पांच से छह राउंड फायरिंग की गई। शूटर्स द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल अंधेरी में लावारिस हालत में मिली। मुंबई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत हत्या की कोशिश और दूसरे अपराधों के लिए केस दर्ज किया है। इस मामले में अब तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दस लोगों को पकड़ा गया है।

मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर अनिल पंडित को इस केस में वॉन्टेड आरोपी बनाया है, जिसने टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की ज़िम्मेदारी ली थी। पंडित लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कथित साथी है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह अमेरिका से ऑपरेट करता है। उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक्टर पर 18 अक्टूबर को हुए हमले की ज़िम्मेदारी ली थी।

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अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे के आसपास जुहू में गोलीबारी कर मोटरसाइकिल पर फरार हुए हमलावरों की धर पकड़ के लिए मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई थी, लेकिन इस धरपकड़ के खेल में हमलावर फरार होने में सफल रहे। इसकी वजह यह थी कि हमलावरों को लगातार जानकारी मिल रही थी कि टीवी न्यूज चैनलों पर प्रसारित खबरों के आधार पर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। पढ़ें पूरी खबर।