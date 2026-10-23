अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर पर हुई फायरिंग के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों ने कथित तौर पर मुंबई के पास एक जंगल में गोली चलाने की प्रैक्टिस की थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनकी एक पिस्तौल जाम हो गई थी। इसके बाद अंधेरी (ईस्ट) के एक होटल के कमरे में फंसी हुई गोली निकालने की कोशिश करते समय पिस्तौल से अचानक गोली चल गई। एक सूत्र ने यह जानकारी मिली है।

दोनों आरोपी रेहान अंसारी और फूल सिंह अंधेरी (ईस्ट) के RR Residency होटल के कमरा नंबर 201 में ठहरे हुए थे। आरोप है कि उन्होंने 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होटल में चेक-इन किया था। इसके लिए उन्होंने अंकित और मंदीप मान के नाम वाले फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था।

आरोपियों ने होटल का कमरा बुक किया था और हर दिन के लिए 1500 रुपये दिए थे। हालांकि पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, वे 18 अक्टूबर की दोपहर होटल के कर्मचारियों को बिना बताए वहां से चले गए।

पुलिस ने सील किया होटल का कमरा

क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के पीछे छोड़े गए दस्तावेज, होटल का बुकिंग रजिस्टर, कपड़े और एक छोटा बैग जब्त कर लिया। पुलिस ने होटल के उस कमरे को सील भी कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, फायरिंग की घटना से पहले दोनों आरोपी करीब 20 दिनों तक मुंबई में अलग-अलग जगहों पर ठहरे थे। वे एक पीले रंग की मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल कर रहे थे।

होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कमरे से गोली चलने की कोई आवाज नहीं सुनी थी। CCTV फुटेज में दोनों आरोपी 18 अक्टूबर को शाम करीब 4:12 बजे होटल के पिछले गेट से बाहर जाते दिखाई दिए।

एक सूत्र के मुताबिक, CCTV फुटेज में एक अन्य आरोपी ऋतिक मेहतो उर्फ रोशन भी होटल परिसर में दिखाई दिया। उसकी पीले रंग की पल्सर बाइक भी कैमरे में नजर आई।

होटल के मैनेजर विक्रांत पासवान ने मीडिया को बताया कि जब दोनों आरोपी कमरा बुक करने आए तो होटल के कर्मचारियों ने उनसे पहचान पत्र मांगे। आरोपियों ने कहा कि उनके मोबाइल फोन में आधार कार्ड की तस्वीरें हैं। इसके बाद उन्होंने आधार कार्ड की तस्वीरें होटल के WhatsApp नंबर पर भेज दीं। पासवान के मुताबिक, होटल के कर्मचारियों ने इन तस्वीरों के प्रिंटआउट निकाले और एक आधार कार्ड पर लिखे नाम से कमरा बुक कर दिया।

बिना बताए आरोपियों ने छोड़ा कमरा

दोनों आरोपी होटल के कर्मचारियों को बिना बताए कमरा छोड़कर चले गए। पासवान ने बताया कि 18 अक्टूबर की शाम होटल के कर्मचारियों ने फोन करके उनसे संपर्क करने की कोशिश की ताकि पता चल सके कि वे होटल में और रुकना चाहते हैं या नहीं। लेकिन दोनों के मोबाइल नंबर बंद थे।

क्राइम ब्रांच उस जंगल की पहचान करने में जुटी है जहां दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर गोली चलाने की प्रैक्टिस की थी। जांचकर्ताओं को शक है कि वे आरे कॉलोनी गए होंगे लेकिन इसकी पुष्टि की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अब तक उस जगह का सही पता नहीं बता पाए हैं जहां उन्होंने कथित तौर पर प्रैक्टिस की थी।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रैक्टिस के दौरान आरोपियों की एक पिस्तौल जाम हो गई थी। होटल के कमरे में लौटने के बाद उन्होंने फंसी हुई गोली निकालने की कोशिश की। इसी दौरान पिस्तौल से अचानक गोली चल गई और दीवार पर जा लगी।

पुलिस को अब तक दोनों पिस्तौल नहीं मिली हैं। जांचकर्ताओं को शक है कि मुंबई से भागते समय आरोपियों ने हथियार कहीं फेंक दिए थे।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पीड़ित के शरीर से 2 दिन बाद क्यों निकाली गई गोली?

मुंबई के मानखुर्द में रहने वाले व्लॉगर उमेश चौहान को 18 अक्टूबर को जुहू के पुष्पा पार्क के बाहर वीडियो बनाते समय गोली मार दी गई थी। यह जगह अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर के पास है। मंगलवार को KEM अस्पताल में सर्जरी कर उनके शरीर में फंसी 1.5 सेंटीमीटर की गोली निकाली गई। घटना के दो दिन बाद पीड़ित के शरीर से गोली निकाली जा सकी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी करने के बजाय गोली को निकालने के लिए दो दिनों का इंतजार क्यों किया? पढ़ें पूरी खबर…