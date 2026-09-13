पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन युवक जुलाई से लापता हैं। ये तीनों पिछले साल स्टडी वीजा पर रूस गए थे। जुलाई में उनकी आखिरी बार अपने परिवारों से फोन पर बात हुई थी। तीनों युवकों के परिवार वाले इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके बच्चे न जाने किस हालात में हैं।

परिवार वालों का कहना है कि आखिरी बार जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि रूसी अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। उन पर रूसी सेना में जबरदस्ती शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

इनमें से दो युवक हिमांशु शर्मा (24) और शक्ति पुंडीर (23) मुजफ्फरनगर के जबकि तीसरा युवक आशु कुमार (25) शामली जिले का रहने वाला है।

मॉस्को में साथ रह रहे थे तीनों युवक

युवकों के परिवारों का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन और विदेश मंत्रालय से संपर्क करके अपने बच्चों को वापस लाने में मदद की गुहार लगाई है। युवकों के परिवार वालों ने बताया कि भले ही तीनों अलग-अलग समय पर रूस गए थे लेकिन वे मॉस्को में एक साथ रह रहे थे।

मुजफ्फरनगर के दोनों युवकों को इस साल अगस्त में भारत लौटना था क्योंकि उनके एक साल के वीजा की मियाद खत्म हो गई थी।

मुजफ्फरनगर के बाढ़ गांव के किसान और हिमांशु के चाचा प्रवेश कुमार ने बताया, “उस आखिरी कॉल के बाद से मैंने हिमांशु के नंबर पर सैकड़ों बार कॉल की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि वह किस हालात में है।” प्रवेश कुमार ने बताया कि हिमांशु रूसी भाषा सीखना चाहता था।

हिमांशु के चाचा ने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसने अपना बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) कोर्स बीच में ही छोड़ दिया और वह एक साल के स्टडी वीजा पर मॉस्को चला गया। हिमांशु के पिता मुकेश शर्मा का 2009 में निधन हो गया था और वह अपनी मां सुमन देवी, अपने दो भाई-बहनों और अपने चाचा के परिवार के साथ रह रहा था।

प्रवेश कुमार ने बताया, “वहां जाने के बाद हिमांशु फोन करके परिवार का हाल-चाल पूछता था। उसने 30 जुलाई को फोन करके बताया कि रूसी अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं और उन्हें सेना में शामिल करने के लिए ले गए हैं। उसने दोबारा फोन करने को कहा था लेकिन नहीं किया।”

सेना में शामिल होने के लिए बनाया दबाव

हिमांशु के घर से 10 किलोमीटर दूर रहने वाले शक्ति पुंडीर का परिवार भी परेशान है। मुजफ्फरनगर के पीपलशाह गांव के रहने वाले शक्ति के पिता विपिन कुमार ने बताया, “शक्ति अक्सर फोन करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताता था। उसने बताया था कि वह मॉस्को में हिमांशु के साथ एक ही कमरे में रह रहा है। फिर अचानक उसने फोन पर बताया कि रूस में अफसर उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए ले गए हैं और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है।” विपिन कुमार खेती-किसानी का काम करते हैं।

विपिन कुमार के मुताबिक, शक्ति ने बताया था कि वह सेना में शामिल नहीं होना चाहता लेकिन उस पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। शक्ति विपिन कुमार के चार बच्चों में सबसे छोटा है।

हर बच्चे से लिए थे 3.5 लाख रुपये

विपिन कुमार ने कहा, “तीनों को शामली के एक एजेंट ने भेजा था और विदेश भेजने के लिए हर एक से 3.5 लाख रुपये लिए थे।” विपिन कुमार ने बताया कि आखिरी फोन कॉल के बाद से उन्हें बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वह बताते हैं कि उन्होंने मदद के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मुख्यमंत्री और विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखा है लेकिन अब तक वहां से कोई जानकारी नहीं मिली है।

तीसरा युवक, आशु कुमार, इस साल अप्रैल में गया था और शक्ति और हिमांशु के साथ ही रह रहा था। वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉस्को गया था।

सिर्फ दो मिनट हुई थी बात

आशु के पिता और किसान राकेश कुमार ने कहा, “हमारा परिवार उसे लेकर डरा हुआ है। जुलाई में जो आखिरी बातचीत हुई वह सिर्फ दो मिनट की थी… उसने बताया था कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी दूसरे देश के लिए लड़े। रूसी लोग उसे अपनी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं।”

मेरा बेटा सुरक्षित घर लौट आए…

राकेश ने कहा, “हमने अफसरों को पत्र भेजे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सरकार हमारे बच्चों को घर वापस लाने में मदद करेगी। जिस एजेंट ने तीनों बच्चों को मॉस्को भेजा था, वह मेरे घर से थोड़ी ही दूर रहता है मैं दो बार उसके पास गया और उससे बात की लेकिन उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। मेरी चिंता बस यह है कि मेरा बेटा सुरक्षित घर लौट आए।”

गृह मंत्रालय को भेजा है पत्र

मुजफ्फरनगर के नायब तहसीलदार अमित कुमार ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को उन दो युवकों के बारे में एक पत्र भेजा गया है, जिनके परिवारों ने इस बारे में आवेदन दिया था और बताया था कि उन्हें मॉस्को में रोककर रखा गया है। शामली के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सचिन राजपूत ने कहा कि मामले की जांच के लिए उन्हें दस्तावेज देखने होंगे।

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