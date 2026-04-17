आईआईटी-बॉम्बे के स्टूडेंट दर्शन सोलंकी की आत्महत्या के तीन साल बाद उसके सहपाठी पर मुकदमा चलाया जाएगा। एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक सहपाठी छात्र के खिलाफ कथित उकसाने और आपराधिक धमकी के आरोप तय किए।

12 फरवरी 2023 को, 18 वर्षीय दर्शन सोलंकी ने पवई स्थित आईआईटी-बॉम्बे परिसर में अपने छात्रावास की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि दर्शन ने अरमान के साथ बातचीत के दौरान सांप्रदायिक टिप्पणी की थी।

अरमान पर दर्शन को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

पुलिस ने बताया था कि अरमान ने दर्शन को पेपर कटर से धमकाया था। एसआईटी ने कहा था कि 3 मार्च, 2023 को सोलंकी के हॉस्टल के कमरे से एक नोट मिला था जिसमें उसने लिखा था, “अरमान ने मुझे मार डाला।” 18 वर्ष के अरमान को 9 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और सत्र न्यायालय ने उन्हें 6 मई, 2023 को जमानत दे दी थी। न्यायालय ने तब कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि उन्होंने दर्शन को जाति के आधार पर परेशान किया था या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया था। जमानत मिलने के बाद अरमान ने संस्थान में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी।

साल 2025 में अरमान खत्री ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था लेकिन बाद में याचिका वापस ले ली थी। घटना के बाद आईआईटी-बॉम्बे द्वारा जारी अंतरिम जांच रिपोर्ट में कहा गया कि दर्शन सोलंकी को संस्थान में जाति आधारित भेदभाव का सामना करने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसके बाद उनके परिवार ने विस्तृत जांच की मांग करते हुए कहा कि दर्शन ने उनसे नियमित रूप से फोन पर बातचीत के दौरान संस्थान के माहौल के बारे में बात की थी।

सहपाठी अरमान खत्री ने खुद को निर्दोष बताया

गवाहों के बयानों और दर्शन के कमरे से मिले नोट सहित आरोप पत्र के साक्ष्यों के आधार पर अरमान के खिलाफ आरोप पत्र का ड्राफ्ट अदालत में प्रस्तुत किया था। बुधवार को इसे पढ़कर सुनाया गया और अरमान खत्री को समझाया गया, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया।

विशेष अदालत ने अरमान खत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 506 (2) (गंभीर आपराधिक धमकी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की दो धाराओं के तहत आरोप तय किए। हालांकि, अरमान खत्री ने खुद को निर्दोष बताया है। अब मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी।

500 महिलाओं से ठगे 2 करोड़

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया और डेटिंग प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल करके कम से कम 500 महिलाओं से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 35 वर्षीय शख्स ने महिलाओं से 2 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें