तमिलनाडु के होसुर के पास टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata Electronics) की एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। यहां सोमवार शाम वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट टैंक की मरम्मत और रखरखाव के दौरान तीन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मौत हो गई। शुरुआती आशंका है कि तीनों कर्मचारियों की जान जहरीली गैस की चपेट में आने से गई है। हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

यह फैक्ट्री तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में उड्डनापल्ली के पास वन्नियापुरम में स्थित है। यहां एप्पल के आईफोन के लिए बैक पैनल और अन्य जरूरी कंपोनेंट बनाए जाते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, हादसे के समय चार कर्मचारियों की एक टीम वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस का काम कर रही थी।

कैसे हुआ हादसा?

कृष्णागिरी जिला प्रशासन के कार्यालय के मुताबिक, हादसे की शुरुआत तब हुई जब बी. अकमल ने फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर झांकने की कोशिश की। इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें देखने के लिए एम. सरथिकुमार टैंक के पास पहुंचे और वह भी बेहोश हो गए। इसके बाद पी. कावेरी दोनों को बचाने के लिए टैंक के अंदर गए, लेकिन वह भी इसकी चपेट में आ गए। टीम के चौथे कर्मचारी ने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई।

तीनों कर्मचारियों को टैंक से बाहर निकालकर होसुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में शवों को पोस्टमार्टम के लिए कृष्णागिरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया।

कर्मचारियों के पास नहीं थे पर्याप्त सुरक्षा उपकरण

डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ (DISH) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जिस तरह का काम कर्मचारी कर रहे थे, उसके लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम मौजूद नहीं थे। अधिकारी के अनुसार, अमेरिकी कंपनी इकोलैब (Ecolab) की एक इकाई नैल्को वॉटर (Nalco Water) इस ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन करती थी। उसने यह काम एक दूसरी कंपनी को सब-कॉन्ट्रैक्ट पर दिया था, जिसके जरिए तीनों कर्मचारी काम कर रहे थे।

अधिकारी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जिला प्रशासन ने भी हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा एप्पल और टाटा ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। जिस समय यह हादसा हुआ, उस दौरान दीपावली के चलते फैक्ट्री पहले से बंद थी।

पहले भी विवादों में आ चुकी है होसुर की फैक्ट्री

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की होसुर स्थित यह फैक्ट्री पहले भी हादसों और पर्यावरण से जुड़े विवादों को लेकर चर्चा में रह चुकी है। सितंबर 2024 में यहां केमिकल स्टोरेज एरिया में आग लग गई थी, जिसके कारण फैक्ट्री में कंपोनेंट का उत्पादन रोकना पड़ा था। उस समय यह प्लांट भारत में आईफोन के बैक पैनल बनाने वाला एकमात्र सप्लायर था, जो फॉक्सकॉन (Foxconn) और टाटा के अपने असेंबली प्लांट को इनकी आपूर्ति करता था।

इसके अलावा, इसी साल तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) ने आसपास के खेतों के कुओं में गंदा पानी पहुंचने के आरोपों को लेकर फैक्ट्री के खिलाफ हस्तक्षेप किया था। आरोप था कि फैक्ट्री के गंदे पानी से आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैल रहा है। हालांकि, टाटा ने कहा था कि उसने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दे दिया है और बोर्ड ने आगे की कार्रवाई रोक दी है।

भारत में तेजी से बढ़ रहा आईफोन का उत्पादन

यह फैक्ट्री एप्पल की उस रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी चीन के बाहर भी अपने आईफोन का उत्पादन बढ़ा रही है। आईफोन के प्रीमियम मॉडल में इस्तेमाल होने वाले मेटल केसिंग और बैक पैनल बनाने का काम काफी तकनीकी और चुनौतीपूर्ण होता है। इनकी मदद से फोन के अन्य कंपोनेंट को एक मजबूत फ्रेम पर फिट किया जाता है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में बनने वाले कुल आईफोन में से लगभग एक चौथाई अब भारत में बनाए जा रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु का यह प्लांट एप्पल की सप्लाई चेन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है।

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