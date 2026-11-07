उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के तीन हफ्ते से ज्यादा समय बाद यह कार्रवाई हुई है। साहू पर मारपीट, धोखाधड़ी, जातिसूचक गालियां देने और हत्या की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप हैं।

पुलिस के मुताबिक, 61 वर्षीय गिरधारी लाल साहू को शुक्रवार को देहरादून पुलिस की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने गिरफ्तार किया। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। साहू 15 अक्टूबर से फरार चल रहे थे। इसी दिन देहरादून के कैंट थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

इसके बाद पुलिस ने साहू के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराया था। उनकी तलाश में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छापेमारी की गई। आखिरकार पुलिस ने उन्हें झांसी से पकड़ लिया। फिलहाल एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है।

रेखा आर्य ने पति पर लगाए थे कई गंभीर आरोप

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गिरधारी लाल साहू ने साल 2004 में शादी के समय अपनी पहली शादी और पहली पत्नी से हुए बच्चों की जानकारी उनसे छिपाई थी। मंत्री के मुताबिक, उन्हें साहू की पहली शादी के बारे में तब पता चला, जब उनके और साहू के बच्चे पैदा हो चुके थे।

रेखा आर्य ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति उनके साथ शारीरिक और मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्मचारियों के सामने उनके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया।

चार कंपनियों के डायरेक्टर पद से हटाने का आरोप

मंत्री ने अपनी शिकायत में धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया था। उनका कहना था कि जाली हस्ताक्षरों और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उनकी जानकारी और सहमति के बिना उन्हें चार कंपनियों के डायरेक्टर पद से हटा दिया गया।

पुलिस की जांच में इस बदलाव से कथित तौर पर लाभ पाने वाले व्यक्ति के रूप में राठौर का नाम सामने आया है। जांचकर्ताओं के मुताबिक, रेखा आर्य को डायरेक्टर पद से हटाए जाने के बाद इन चारों कंपनियों में राठौर को डायरेक्टर नियुक्त किया गया था।

हत्या की साजिश का ऑडियो भी किया था शेयर

एफआईआर दर्ज होने के बाद रेखा आर्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी। मंत्री का दावा था कि इस रिकॉर्डिंग में उनके पति उन्हें जान से मारने की साजिश रचते सुनाई दे रहे हैं।

हालांकि, गिरधारी लाल साहू ने इन सभी आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर रेखा आर्य से शिकायत वापस लेने की अपील की थी। साहू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंत्री की संपत्ति की जांच कराने की मांग भी की थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि रेखा आर्य के पास 210 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से मेल नहीं खाती। साहू ने यह भी दावा किया था कि मंत्री की ओर से शेयर की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की गई है।

उनके मुताबिक, इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल उनकी शादीशुदा जिंदगी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और एसआईटी गिरधारी लाल साहू से पूछताछ कर रही है।

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