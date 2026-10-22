कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुकी-जो समुदाय के एक सम्मेलन के दौरान एक सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनजाने में ही कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां मौजूद लोगों की असल पहचान सामने आ गई। आयोजकों ने हॉल में मौजूद सभी लोगों से अपना परिचय देने के लिए कहा। इनमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे।

सादे कपड़ों में बैठे तीन पुलिसकर्मियों ने अपना हाथ उठाया और अपना परिचय दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े और आपस में फुसफुसाने लगे। पत्रकारों के बीच बैठे ये तीनों लोग दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के अधिकारी थे। ऐसा लगता है कि उन्हें इस कार्यक्रम पर नजर रखने और इसकी जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था।

कुकी-जो विमेंस फोरम ने राष्ट्रपति शासन फिर से लागू करने की मांग की

वहीं, कुकी-जो विमेंस फोरम ने बुधवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन फिर से लागू करने की मांग की। फोरम का कहना है कि राज्य का संकट एक राजनीतिक मुद्दा है, जिसे केवल और अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती से हल नहीं किया जा सकता। समूह ने यह भी जोर देकर कहा कि उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक अलग प्रशासन की मांग बेहद जरूरी है।

कुकी-ज़ो काउंसिल के प्रवक्ता गिन्जा वुअलजोंग ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “हमारी राजनीतिक मांग सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं है। यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। हम जीवित रहना चाहते हैं।” वुअलजोंग ने कहा, “मणिपुर की स्थिति कोई सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं है। भारत सरकार इसे सुरक्षा का मुद्दा मानकर, वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल भेजकर इसे सुलझाने की कोशिश कर रही है। पिछले तीन वर्षों में इससे कोई हल नहीं निकला, क्योंकि यह एक राजनीतिक मुद्दा है।” उन्होंने केंद्र सरकार से राजनीतिक बातचीत शुरू करने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी की जान नहीं गई- वुअलजोंग

वुअलजोंग ने राष्ट्रपति शासन को फिर से लागू करने की मांग करते हुए कहा, “राष्ट्रपति शासन के दौरान, हिंसा में किसी की जान नहीं गई थी।” फोरम ने आरोप लगाया कि कांगपोकपी, उखरुल और कामजोंग जिलों के कुछ हिस्सों में रहने वाले कुकी-जो लोगों को आर्थिक नाकेबंदी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे खाने, दवाइयों, ईंधन और अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित हो गई है।

बता दें कि मई 2023 में मणिपुर में घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष भड़क उठा था। इस संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, 49 लोग लापता हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

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मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुए तीन साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद आज भी अगर उग्रवादियों के हमले जारी हैं और उसमें लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, तो यह पूरी तरह सरकार की नाकामी है, मगर इसकी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। इस राज्य को ऐसे उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, जहां सरकार और समूचे तंत्र की अदूरदर्शिता की वजह से दो अलग समुदायों के बीच टकराव खड़ा हुआ और वह निरंतर हिंसा के एक जटिल स्वरूप में तब्दील होता गया। आज भी हालत यह है कि हर कुछ दिनों बाद लोगों के मारे जाने या किसी गांव में घर खाक किए जाने की खबरें आ रही हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…