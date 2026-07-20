जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल कर रहे तीनों छात्रों ने सोमवार सुबह अपना अनशन खत्म कर दिया। विपक्ष के कुछ सांसदों और नागरिक संगठन के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें जूस पिलाया। ये तीनों छात्र नेहा बोरा, आमीन और मनीष कुमार PhD स्कॉलर्स हैं और लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन AISA के सदस्य हैं।

दरअसल, ये तीन छात्र सोनम वांगचुक के मंच के पास ही बने एक मंच पर पिछले 23 दिनों से अनशन पर बैठे थे। नेताओं ने आइसा के तीनों कार्यकर्ता कहा कि उन्होंने बहुत बहादुरी से अपना विरोध प्रदर्शन किया है, और अब समय आ गया है कि इस आंदोलन को किसी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ाया जाए।

एक महीने में पूरे भारत में चलाया जाएगा अभियान

प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया गया कि एकेडमिक समुदाय, शिक्षक और सांसद उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे छात्रों की मांगों को जोर-शोर से उठाएंगे और उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। नेताओं ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से कहा कि अगले एक महीने के अंदर पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज में एक नया अभियान चलाया जाएगा और छात्रों के मकसद के समर्थन में लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल ने उनसे आंदोलन को संसद और जन अभियानों के माध्यम से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इसके बाद जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे नेहा, मनीष और आमीन ने सोमवार को अपना 23 दिनों का अनशन समाप्त कर दिया।

प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को संसद के मानसून सत्र में उठाया जाएगा और उन्हें राजनीतिक और जन अभियानों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सदस्य मनोज झा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सांसद अमरा राम, भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, राजाराम सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, शिक्षाविद अतुल सूद तथा अभिनेता प्रकाश राज और शबाना आज़मी शामिल थे।

छात्रों से अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा, ”यह अनशन तोड़ना नहीं है, बल्कि संघर्ष के इस चरण का समापन है।” मनोज झा ने कहा कि सरकार को ”हर मोर्चे पर बेनकाब” कर छात्रों ने ”बहुत बड़ी उपलब्धि” हासिल की है। शबाना आज़मी ने कहा, ”हम अपनी ‘जेन-ज़ेड’ पीढ़ी के लिए बेहतर नहीं कर सके, लेकिन आप लोगों ने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है।”

राजाराम सिंह ने छात्रों से कहा, ”आज से आपका संघर्ष लोकतंत्र के मंदिर संसद में भी गूंजेगा। आपने पूरे विपक्ष को संघर्ष का रास्ता दिखाया है।” आइसा के अनुसार, 23 दिनों तक चले अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान तीनों कार्यकर्ताओं के शरीर का वजन 12 प्रतिशत से अधिक घट गया था। बेहद कम रक्त शर्करा स्तर और गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बावजूद उन्होंने अपना अनशन जारी रखा।

तीनों छात्रों की क्या थी मांग?

छात्र संगठन ने कहा कि अब वह संसद के मानसून सत्र के साथ-साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के खिलाफ देशव्यापी एक माह का अभियान चलाएगा। संगठन ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की उसकी मांग भी जारी रहेगी। आइसा के कार्यकर्ता 28 जून से जंतर-मंतर पर चल रहे व्यापक आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की न्यायिक जांच और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार शामिल हैं।

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