मणिपुर में सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज कराने का एक अनोखा तरीका निकाला। दरअसल, पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की हत्या से गुस्साए लोगों ने राजधानी इंफाल में सीएम आवास के बाहर ही दो डेडबॉडी को रख दिया और फिर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी देखने को मिली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को इंफाल ईस्ट और कांगपोकपी जिले में जंगल से लकड़ी लेने गए दो लोगों की संदिग्ध उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इंफाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही शवों को रख दिया और अपना प्रदर्शन दर्ज कराया।

पुलिस ने छोड़े टियर गैस

इस दौरान शवों को वहां से हटाने के लिए पुलिस के जवान पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात काबू से बाहर जाने लगे तो पुलिस ने टियर गैस का इस्तेमाल किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास के बाहर ही दो बॉडीज को रख दिया था। हालांकि घटना के वक्त सीएम अपने आवास पर मौजूद थे या नहीं इस बारे में जानकारी नहीं मिली है।

क्या है पूरी घटना?

सोमवार को दो लोगों की हत्या की घटना कांगपोकपी के खोंगबाल सुनुरोक उयोक में हुई। यह इम्फाल ईस्ट के नोंगशुम गांव से कुछ मीटर की दूरी पर है। सोमवार सुबह करीब 7 बजे लोग लकड़ी लेने पहाड़ियों पर गए थे तभी संदिग्ध उग्रवादियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में मारे गए दो लोगों की पहचान अरुबाम रोनिल (35) और लैरेनलकपम इनाओबी (51) के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 4 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

2023 से राज्य में जारी हिंसा के विरोध में किया प्रदर्शन

इस घटना के ही विरोध में प्रदर्शनकारी डेडबॉडी को लेकर सीएम आवास के बाहर पहुंच गए और वहां सीएम आवास के घर के बाहर शवों को रख दिया। स्थानीय लोगों ने मई 2023 से राज्य में जारी हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के कई गोले छोड़े। इसके बाद शवों को जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (JNIMS) ले जाया गया।

रविवार को भी एक व्यक्ति की हो गई मौत

एक दिन पहले भी यानी रविवार की रात मणिपुर के थौबल जिले में दो समुदायों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक, लाइशराम राकेश की गोली लगने से मौत हुई। पत्थरबाजी के दौरान कुछ घरों और वाहनों में आग लगा दी गई। तनाव के बाद प्रशासन ने खंगाबोक और संगाईयुम्फम में लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस घटना में शामिल तीन मुख्य आरोपियों को राजस्थान के कोटा में पकड़ लिया गया है। तीनों आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। यहां पढ़ें पूरी खबर…