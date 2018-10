गुवाहाटी: फोन में ओवैसी का भाषण मिला, होटल में तीन मुसलमानों से बदसलूकी

असम के ताज विवांता होटल के प्रबंधन पर तीन युवकों ने अपमानित करने और बदसलूकी का आरोप लगाया है। युवकों का आरोप है कि उनके मोबाइल से असदउददीन ओवैसी का पुराना वीडियो निकलने पर होटल प्रबंधन ने उन्हें कट्टरपंथी करार देकर जेल भिजवाने की भी धमकी दी। आरोप लगाने वाले ये तीनों ही युवक मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। इनमें से एक युवक तो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में भी काम करता है। द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान हुसैन लसकर, साहब उद्दीन और जाहिद इस्लाम बरभुईयान ने दिल्ली के लिए फ्लाइट मिस होने के बाद चार सितारा होटल ताज विवांता में कमरा लिया था। लसकर सेना में दांतों का डॉक्टर है, साहब उद्दीन सिलचर के पास ही कॉलेज संचालित करता है। जबकि बरभुईयान एक शिक्षक है।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, बरभुईयान ने बताया, तीनों ने दोपहर 2 बजे होटल में चेक इन किया था। उन्होंने 2000 रुपये कमरे में अतिरिक्त बेड के लिए भी चुकाए थे। इसके बाद वह बाहर चले गए। उन्होंने बताया कि जब वह शाम को 4 बजे होटल में वापस लौटे तो पूरा होटल सुरक्षाकर्मियों से भरा हुआ था। वह सभी उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। तीनों ने बताया कि होटल के स्टाफ ने उनकी ​अतिरिक्त बेड की अपील को भी पूरा नहीं किया।

Taj Group hotel in Guwahati accused of profiling https://t.co/h5IPE1J20D Laskar tried to record the harassment, but his mobile was snatched. They checked his mobile and found an old video of Asaduddin Owaisi and surmised he was a radical @TajHotels

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 15, 2018