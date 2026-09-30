केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने रबी की फसलों पर MSP में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले के बाद गेहूं, चना, सरसों, जौ, मटर और मसूर जैसी फसलों पर पहले से निर्धारित MSP में 25 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।

इस बढ़ोतरी के बाद गेहूं का एमएसपी बढ़कर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा जो 2026-27 के लिए 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में MSP समेत जिन तीन अहम फैसलों को मंजूरी प्रदान की गई है उन पर सरकार कुल 2,79,157 करोड़ रुपये का खर्च करेगी।

मीटिंग में इन फैसलों को दी गई मंजूरी

कैबिनेट मीटिंग में रबी की फसलों पर MSP में बढ़ोतरी के अलावा दो अन्य फैसलों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। MSP के अलावा मीटिंग में ‘PM DHARA’ योजना को मंजूरी दी गई है। यह रिन्यूएबल एनर्जी को निकालने के लिए जरूरी ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना है। मीटिंग में तीसरा फैसला जिसे मंजूरी मिली वह दिल्ली में इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लगाने की योजना को मंजूरी देना शामिल है।