ईरान की ओर से दोबारा से होर्मुज बंद करने के ऐलान के बीच भारतीय झंडे वाले तीन टैंकर शनिवार को होर्मुज जलमार्ग को सुरक्षित पार कर गए हैं और जल्द भारत पहुंचने वाले हैं। जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है।
इजरायल की ओर से दक्षिणी लेबनान में किए गए हमले के कारण फिर से ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया है। ऐसे में जहाजरानी मंत्री ने तीन जहाजों के सुरक्षित पार करने की सूचना दी है।
तीनों में कितने टन कच्चा तेल?
जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, देश वैभव नाम से एक जहाज के 24 जून को वडीनगर पहुंचने की उम्मीद उम्मीद है। इस जहाज में 37 भारतीय नाविक सवार हैं और यह 2,86,572 मीट्रिक टन कच्चा तेल ढो रहा है। साथ इसी दिन एक अन्य जहाज देश विभोर के सिक्का पहुंचने की उम्मीद है, इसमें 27 भारतीय सवार हैं और इसमें 2,88,893 मीट्रिक कच्चा तेल आ रहा है।
दोनों जहाजों के भारत पहुंचने के बाद तीसरा जहाज सनमार हेराल्ड, जो पूर्वी तट स्थित पारदीप पोर्ट की ओर 1 जुलाई को पहुंचेगा। इसमें 30 भारतीय नाविक सवार हैं और यह 2,85,400 मीट्रिक टन कच्चा तेल ला रहा है।
मंत्री ने बताया 94 भारतीय हैं सवार
जहाजरानी मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित, भारतीय झंडे वाले तीन कच्चे तेल के टैंकर, देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड ने आज होर्मुज जलमार्ग को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इन तीनों में 8.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल और 94 भारतीय सवार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हमारा मंत्रालय भारत के नाविकों और एनर्जी एरिया की लाइफलाइन को पूर्व सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क में हैं।”
हाल हीमें अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद होर्मुज खुल गया था, लेकिन आज फिर इजरायल की ओर से दक्षिणी लेबनान में किए गए हमले के कारण दोबारा से ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया है।
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ईरान ने एक बार फिर से दुनिया भर के जहाजों के लिए होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया है। उसने इसका कारण लेबनान में इजरायली हमलों और अमेरिका की ओर से अपने वादों को तोड़ना बताया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें