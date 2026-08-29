सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की 20 अगस्त को मौत हो गई। सज्जन कुमार कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। बीजेपी के दिल्ली के तीन सांसद सज्जन कुमार की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके घर गए थे। इसको लेकर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी तो सवाल उठा ही रही है, इसके अलावा भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और सिख दंगा पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एचएस फुल्का ने तीनों सांसदों के बहिष्कार की मांग की है।

बीजेपी सांसद रामवीर बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया और कमलजीत सेहरावत हाल ही में सज्जन कुमार के परिवार के घर श्रद्धांजलि देने गए थे। सज्जन कुमार 1984 के दंगों के दौरान सिखों की हत्याओं के लिए दो उम्रकैद की सज़ा काट रहे थे। ये दंगे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे।

एचएस फुल्का ने क्या कहा?

शोक सभा में बीजेपी सांसदों के शामिल होने पर बीजेपी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने कहा, “तीन सांसदों के सामूहिक हत्यारे सज्जन कुमार के घर उनकी मौत पर शोक जताने जाने की कड़ी निंदा करता हूं। यह दौरा खास तौर पर निंदनीय है, क्योंकि BJP ने हमेशा सिख विरोधी दंगों में बचे लोगों की न्याय की मांग का साथ दिया है और सज्जन कुमार को जेल में रखने के लिए पीड़ित परिवारों का साथ दिया है।”

एचएस फुल्का दंगा पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए, जिनमें से कई आज भी उन दिनों के डरावने दिनों को जी रहे हैं। मैं इन तीनों सांसदों के बॉयकॉट की मांग करता हूं।” सूत्रों के अनुसार भाजपा इस घटनाक्रम से खुद को अलग कर रही है और कह रही है कि तीनों ही सांसद अपने निजी कार्यक्रम से वहां गए थे।

आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा

आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सफाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने X पर एक पोस्ट में कहा, “कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के दौरान, लोकल BJP/RSS नेताओं ने दिल्ली की सड़कों पर बेगुनाह सिख परिवारों को टारगेट करने में कांग्रेस की मदद की थी। क्या यही वजह है कि दिल्ली के टॉप BJP नेता सज्जन कुमार के प्रति इतने हमदर्दी रखते हैं?क्या नितिन नवीन BJP के इन सांसदों को सस्पेंड करेंगे जिन्होंने सिखों की पीठ में छुरा घोंपा है?”

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1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को दिल्ली की एक अदालत ने 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में फरवरी 2025 में दोषी ठहराया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।