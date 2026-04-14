लखनऊ की एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को तीन आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन तीनों को उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने जुलाई 2021 में अल-कायदा के भारत से जुड़े संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद के इशारे पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में विस्फोट करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

उनकी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने दावा किया था कि तीनों आरोपी लखनऊ के मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ ​​मुशीर और जम्मू और कश्मीर के तौहीद अहमद शाह, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर आत्मघाती बम विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। बाद में इस मामले को जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया।

एनआईए अदालत ने तीनों को कई आरोपों में दोषी पाया

सोमवार को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच तीनों को सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष के विशेष वकील मिथिलेश कुमार सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “लखनऊ स्थित एनआईए अदालत ने तीनों को कई आरोपों में दोषी पाया और बाद में उसी दिन उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया।”

दोषियों को भारत सरकार के खिलाफ इन आरोपों में दोषी पाया

दोषियों को भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या छेड़ने का प्रयास करने और युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार इकट्ठा करने का दोषी पाया गया। उन्हें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया। वकील सिंह ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के 42 गवाहों और बचाव पक्ष के पांच गवाहों से पूछताछ की। बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद शोएब ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) को सूचना मिली थी कि उमर हलमंडी जिसने 2019 में आसिम उमर की मृत्यु के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) की कमान संभाली थी, लखनऊ में युवाओं की भर्ती और उन्हें कट्टरपंथी बना रहा था। एटीएस ने दावा किया कि उसे यह सूचना मिली थी कि अल-कायदा ने हलमंडी को भारत में आतंकी अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था। वह पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र से काम कर रहा था।

हलमंडी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों ने बड़ी साजिश रची और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों, विशेषकर लखनऊ में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की योजना बनाई। एजेंसी ने बताया कि इसके लिए उन्होंने कथित तौर पर हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा किए थे।