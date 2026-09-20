शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने रविवार को मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती को एक पत्र लिखा है। राउत ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि दक्षिण जोन के डीसीपी ट्रैफिक हेमराज राजपूत ने कोलाबा में बालगोपाल मित्र सार्वजनिक उत्सव मंडल के पदाधिकारियों को धमकाया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

अपने पत्र में राउत ने आरोप लगाया कि जब डीसीपी हेमराज राजपूत मंडल के गणेशोत्सव स्थल पर पहुंचेतो उन्होंने पदाधिकारियों को धमकाया और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जबकि मंडल के पास उत्सव मनाने के लिए नगरपालिका की वैध अनुमति थी। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने स्थल पर मौजूद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया।

संजय राउत ने कहा कि शुक्रवार को जब मैं बालगोपाल मित्र सार्वजनिक उत्सव मंडल गया तो वहां के प्रमुख पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और गणेश भक्तों ने मुझसे मुलाकात की और एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई। गणेशोत्सव के लिए वैध नगर निगम परमिट होने के बावजूद, दक्षिण जोन के डीसीपी ट्रैफिक हेमराज राजपूत सीधे मंडल के कार्यक्रम स्थल पर गए और उन्हें धमकियां दीं, गालियां दीं और वहां मौजूद महिलाओं के साथ अभद्र किया। उन्होंने एक महिला से मोबाइल फोन भी छीन लिया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद चौंकाने वाली है।

राउत ने मंडल के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब गणेशोत्सव पंडाल के लिए औपचारिक अनुमति दी जा चुकी है और यह त्योहार कई वर्षों से ठीक उसी स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, तो डीसीपी राजपूत को इस तरह का आतंक का माहौल क्यों बनाना चाहिए?

उन्होंने आगे कहा कि पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। पत्र में राउत ने यह भी आरोप लगाया कि मंडल के खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीतिक कारणों से जुड़ी हो सकती है।

संजय राउत ने आरोप लगाया कि मंडल के अध्यक्ष प्रसन्ना पांडे एक समाजसेवी हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, इस मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम चुनावों में मकरंद नरवेकर का समर्थन न करने के कारण द्वेष रखते हुए डीसीपी राजपूत ने गैरकानूनी कार्रवाई की जो निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि उस इलाके में किसी भी अन्य सार्वजनिक उत्सव को पुलिस उपायुक्त की ओर से कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि, कोलाबा के पास्ता लेन स्थित 3 नंबर पर आयोजित सार्वजनिक उत्सव उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। यह आश्चर्यजनक है।

कार्रवाई की मांग करते हुए संजय राउत ने मुंबई पुलिस आयुक्त से आरोपों की जांच का आदेश देने का आग्रह किया। राउत ने कहा कि मैं आपसे इस मामले में निष्पक्ष जांच का आदेश देने का अनुरोध करता हूं। मंडल के पदाधिकारी अभी भी डीसीपी राजपूत के आतंक में जी रहे हैं और उन्हें डर है कि वह किसी भी हद तक जा सकते हैं।

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राउत ने कहा, “मेरी बात इतनी है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। देश में एक संविधान होना चाहिए, देश में एक कानून होना चाहिए। हम सभी मानते हैं कि देश में सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का राजनीतिकरण करते हैं, तो हम इसका विरोध करेंगे।” पढ़ें पूरी खबर।