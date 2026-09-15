हरियाणा सरकार ने स्कूलों की जर्जर इमारतों और कमरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने राज्यभर में 2814 ढांचों को गिराने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रतिक्रिया दी है।

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा, “Change is possible!” वहीं पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी इसी संदेश के साथ पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ”हरियाणा के कॉकरोचों, लगे रहो!”

कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर पोस्ट किया, ”CJP का असर! छात्रों के लिए एक और जीत!” CJP ने हरियाणा सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में अब भी 2,814 असुरक्षित ढांचों का इस्तेमाल हो रहा था जिससे हजारों बच्चों की जान जोखिम में थी।

पार्टी ने सवाल उठाया, ”क्या अब तक सरकार के लिए गरीब बच्चों की जान मजाक थी?”

‘स्कूल ठीक करो’ अभियान से जुड़ा है मामला

आपको बता दें कि CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 18 अगस्त को ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू किया था। इस अभियान का मकसद सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को सामने लाना और उनमें सुधार की मांग करना है।

दीपके ने इस अभियान की शुरुआत अपने पैतृक गांव से की थी जो महाराष्ट्र के हिंगोली में है। अभियान के जरिए सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और उनकी हालत को लेकर सवाल उठाए गए।

हरियाणा सरकार के 2814 ढांचों को गिराने के आदेश के बाद CJP नेताओं ने इसे अपने अभियान से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है।

एक्शन में हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में मौजूद 2814 जर्जर और असुरक्षित इमारतों और कमरों को गिराने का आदेश दिया है। यह फैसला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के कुछ हफ्तों बाद आया है। इस अभियान में राज्य के सरकारी स्कूलों की खराब हालत को सामने लाया गया था।

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने द प्रिंट को बताया, ”सरकार ने पूरे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 2,814 असुरक्षित ढांचों की पहचान की है। इनमें कुछ पूरी इमारतें हैं जबकि कई जगह सिर्फ एक या दो कमरे ही जर्जर हैं जिन्हें गिराना जरूरी है। अब इन सभी ढांचों को तय समयसीमा के भीतर गिराने के निर्देश दिए गए हैं।”

‘मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के गृह जिले हाथ से निकल गए’

राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बीजेपी पर निशाना साधा है। खास तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रदर्शन को लेकर CJP ने बीजेपी को घेरा है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि अगर सरकार शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को इसी तरह नजरअंदाज करती रही तो आने वाले समय में बीजेपी की स्थिति और खराब हो सकती है।