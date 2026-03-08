T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर इतिहास रचा है। भारतीय टीम लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी। वहीं, भारतीय टीम की इस जीत के साथ पूरे देश में खुशी का माहौल है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस जीत को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने पोस्ट में लिखा, “ICC Men’s T20 World Cup जीतकर इतिहास की कई ऊंचाइयों को छूने वाली टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई। भारत को यह गर्व है कि वह तीन बार कप जीतने वाला अकेला देश है। यह लगातार दो बार कप जीतने वाली भी अकेली टीम है। इससे हमारे क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों को बहुत खुशी और गर्व होता है।”
मुर्मू ने आगे कहा कि यह इस बात का भी सबूत है कि हमारे युवाओं में अलग-अलग फील्ड में कितना टैलेंट है। इस मिली-जुली जीत के लिए हर एक खिलाड़ी, पूरा मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ सबसे ज़्यादा तारीफ़ के हकदार हैं। मैं दुआ करती हूं कि हमारी क्रिकेट टीम भविष्य में भी इसी तरह शान से जीती रहे।
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा, “चैंपियंस! ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई! यह शानदार जीत ज़बरदस्त स्किल्स, पक्के इरादे और टीमवर्क को दिखाती है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त हिम्मत दिखाई है। इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। बहुत बढ़िया, टीम इंडिया!”
बता दें. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर आउट हुई। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और इशान किशन ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़े।
भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया
भारत के लिए संजू सैमसन ने 46 गेंद पर 89 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंद पर 52 रन बनाए। इशान किशन ने 25 गेंद पर 54 रन बनाए। हार्दिक पंड्या ने 13 गेंद पर 18 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव खाता नहीं खोल पाए। तिलक वर्मा 8 और शिवम दुबे 8 गेंद पर 26 रन बनाकर नाबाद रहे। पढ़ें पूरी खबर।