भारत सरकार यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को दो विभागों में बांटने की तैयारी कर रही है। अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों विभागों के अपने-अपने सचिव होंगे।

वर्तमान में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का केवल एक ही सचिव होता है। वही सचिव राजधानी दिल्ली की जिम्मेदारियों को भी संभालता है। लेकिन अब दिल्ली के लिए एक अलग विभाग बनाया जा सकता है जिसमें एनसीआर को भी शामिल किया जा सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई बयान देने से इनकार कर दिया। सरकार का यह कदम ऐसे समय में चर्चा में आया है जब अतिरिक्त सचिव डी. थारा को हाल ही में सचिव बनाया गया था। वह अतिरिक्त सचिव के तौर पर कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। इसके साथ-साथ वह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, दिल्ली डिवीजन और अटल मिशन फॉर रीजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) से भी जुड़ी रही हैं।

डी. थारा 1995 बैच की गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। साल 2019 में पहली बार मंत्रालय में उनकी पोस्टिंग हुई थी। इस मंत्रालय में वे पहले जॉइंट सेक्रेटरी थीं, बाद में उन्हें अतिरिक्त सचिव बनाया गया। उनके साथ गुजरात कैडर के एक और आईएएस अधिकारी श्रीनिवास काटिकिथला भी एमओएचयूए में काम कर रहे हैं।

मंत्रालय को बांटने से क्या होगा?

जानकारों का मानना है कि सरकार इस मंत्रालय को दो विभागों में इसलिए बांटना चाहती है ताकि राजधानी दिल्ली में प्रशासन को और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह नई दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का एलजी नियुक्त किया था। अब इस कदम को भी उसी दिशा में देखा जा रहा है जहां गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा सके और ब्यूरोक्रेसी के बीच तालमेल मजबूत हो।

बीजेपी के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हाल ही में हुई एक बैठक में पार्टी हाईकमान यमुना सफाई अभियान की धीमी प्रगति से संतुष्ट नहीं था।

वैसे यह पहली बार नहीं है जब किसी मंत्रालय को अलग-अलग विभागों में बांटा जा रहा हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि राजधानी दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा है और यहां शहरी विकास की चुनौतियां भी अलग हैं। ऐसे में दिल्ली और एनसीआर को साथ लेकर अलग प्रशासनिक ढांचे की जरूरत महसूस की जा रही है।

मोदी सरकार की क्या नीति है?

इससे पहले मार्च 1995 में भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट को दो विभागों में बांटा गया था- डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी एलीविएशन।

2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद भी कई मंत्रालयों का पुनर्गठन किया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के सिद्धांत पर जोर दिया था। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी किया था जिसमें दो अलग-अलग मंत्रालयों को मिलाकर नया मंत्रालय बनाया गया।

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