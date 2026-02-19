कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और गौरव गोगोई में गुरुवार को गुवाहाटी में मां कामाख्य मंदिर में पूजा-अर्चना की। मां कामाख्या के दर्शन के बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए आई। क्योंकि कामाख्या देवी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगा।

एक सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि यह धार्मिक स्थल है। यहां हमें राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। गांधी ने कहा कि राजनीति से संबंधित सवाल कल सुबह जब भी मैं आप लोगों से मिलूंगी, तब दूंगी।

बता दें, प्रियंका गांधी का यह दौरा ऐसे वक्त हुआ है, जब असम में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने 16 फरवरी को पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी ने भूपेन बोरा को कुछ दिन पहले ही राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन की बातचीत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी थी। भूपेन बोरा पिछले साल जून तक असम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके बाद गौरव गोगोई यह पद संभाल रहे हैं।

भूपेन बोरा ने सोमवार सुबह कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने कहा था कि यह मेरे आत्मसम्मान का सवाल है और मैंने पार्टी के काम करने के तरीके को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को भी बता दिया है… जब हमारी गाड़ी मजुली गई, अगर पार्टी यह फैसला ही नहीं कर पा रही कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, तो ऐसे में पार्टी का भविष्य क्या होगा? मैंने यह बात भी केंद्रीय नेतृत्व को बता दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 4 से 8 मार्च तक असम चुनाव की तारीखों को ऐलान हो सकता है। 3 से 7 अप्रैल के बीच असम में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। असम विधानसभा चुनाव एक ही चरण में हो सकते हैं। मार्च के पहले हफ्ते में असम में चुनाव आदर्श चुनाव संहिता लागू हो सकती है।

वहीं चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मंगलवार को गुवाहाटी में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस बैठक में असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ये परामर्श आयोग की ओर से आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही प्रारंभिक प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं।

