Jammu-Kashmir News: जम्मू और कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पेश करने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी बीजेपी सदस्यों के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
प्रश्नकाल खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कहा गया, “इस सदन द्वारा 26 जून, 2000 और 6 नवंबर, 2024 को पारित प्रस्तावों के अतिरिक्त, यह सदन भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर को तत्काल और जरूरी रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आह्वान करता है और यह संकल्प लेता है कि यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए।”
जम्मू-कश्मीर के लोगों से वादा किया गया था- उमर अब्दुल्ला
उमर ने कहा कि केंद्र ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर के लोगों से वादा किया गया था। पहले परिसीमन, फिर चुनाव और फिर राज्य का दर्जा बहाल करना। परिसीमन और चुनाव हो चुके हैं और लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया है और ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि लोगों को जबरन मतदान के लिए बाहर निकाला गया हो।”
उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में भी मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करने आए, जहां उन्हें इतने ज्यादा प्रतिशत मतदान की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सीएम ने कहा, “उन्होंने इस उम्मीद से मतदान किया कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा।”
यह वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा है- सीएम उमर अब्दुल्ला
मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा, “हम इंतजार कर रहे हैं। सार्वजनिक और निजी बैठकों में और हर मंच पर, हमने भारत सरकार को याद दिलाया कि आपने जम्मू-कश्मीर की जनता से वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा है।” मुख्यमंत्री ने कहा, “इस प्रस्ताव के माध्यम से हम भारत सरकार को अपना वादा याद दिलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने इस वादे के साथ अपना नाम मोदी जोड़ा है और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि यह कोई आम वादा नहीं बल्कि मोदी का वादा है। यह वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा है?”
बीजेपी सदस्यों ने किया विरोध
सत्ताधारी दल और कांग्रेस सदस्यों ने मेजें थपथपाकर प्रस्ताव का स्वागत किया। पीडीपी सदस्यों और एकमात्र आम आदमी पार्टी के सदस्य ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि, बीजेपी सदस्यों ने आज के प्रस्ताव में 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव के संदर्भ पर आपत्ति जताई। बीजेपी सदस्यों ने कहा कि वे सदन में स्वायत्तता के मुद्दे पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं होने देंगे।
बीजेपी के सभी सदस्य अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और प्रस्ताव का विरोध करने के लिए नारेबाजी करने लगे। बीजेपी सदस्यों ने प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दीं और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लगातार नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में घुस गए।
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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक युद्धवीर सेठी की तारीफ की, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला की जयंती पर अवकाश बहाल करने की मांग को लेकर अपने दल के सहयोगियों के सदन से बाहर चले जाने के बावजूद विधानसभा में बने रहकर सवाल उठाया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…