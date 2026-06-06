West Bengal Politics: क्रिकेट जगत के दिग्गज और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली इन दिनों एक राजनीतिक विवाद को लेकर चर्चा में हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उन्होंने ममता बनर्जी का संदेश युसूफ पठान तक पहुंचाया था और उनसे अपनी लोकसभा सीट छोड़ने को कहा था। हालांकि, गांगुली ने इस खबर को पूरी तरह गलत और निराधार बताया है।
सौरव गांगुली ने पत्र में कहा, “एक मीडिया रिपोर्ट में गलत तरीके से यह आरोप लगाया गया कि मैंने ममता बनर्जी की ओर से मिस्टर यूसुफ पठान से संपर्क किया था और उनका संदेश दिया था कि उन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अपने संवैधानिक पद से हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि बनर्जी उस निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले उपचुनाव लड़ सकें। रिपोर्ट में आगे आरोप लगाया गया कि मिस्टर यूसुफ पठान बनर्जी की ओर से मेरे द्वारा दिए गए उस संदेश पर कार्रवाई करने के लिए सहमत नहीं थे।”
यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण- सौरव गांगुली
सौरव गांगुली ने आगे कहा, “यह आरोप झूठे हैं। मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा कि वे छपे और प्रकाशित तथ्यों की सत्यता की पुष्टि किए बिना अफवाहों और अटकलों का शिकार न हों। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिपोर्ट में मेरे बारे में लगाए गए आरोपों की सच्चाई और सत्यता को प्रकाशित करने से पहले जांचना और वैरिफाई करना जरूरी नहीं समझा गया।”
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा, “रिपोर्ट में लगाए गए आरोप, जहां तक मेरा संबंध है, सच्चाई की पूरी तरह से अनदेखी करते हैं। आप समझेंगे कि ऐसे हालात में, यह और भी जरूरी था कि कोई आर्टिकल पब्लिश करने से पहले, आर्टिकल में लगाए गए इशारों की सच्चाई को क्रॉस-चेक और वेरिफाई करने के लिए पूरी सावधानी और सावधानी बरती जाती।”
ममता बनर्जी ने संपर्क नहीं किया- सौरव गांगुली
सौरव गांगुली ने कहा, “इसलिए यह रिकॉर्ड में रखना जरूरी है कि ममता बनर्जी ने मुझसे कभी भी मिस्टर यूसुफ पठान को उनकी तरफ से कोई मैसेज देने के लिए रिक्वेस्ट/मांग नहीं की, कि क्या उन्हें अपनी पार्लियामेंट्री सीट से इस्तीफा देना चाहिए, जैसा कि आरोप लगाया गया है या नहीं या बिल्कुल भी नहीं। इन हालात में और किसी भी हाल में, मैंने कभी भी मिस्टर यूसुफ पठान से ऐसी किसी रिक्वेस्ट/मैसेज के लिए संपर्क नहीं किया। ऐसे में, मिस्टर यूसुफ पठान के आर्टिकल में बताए गए तरीके से जवाब देने का सवाल ही नहीं उठता और न ही उठ सकता है। मैं कभी भी किसी भी लेवल पर किसी भी संबंधित व्यक्ति के साथ पॉलिटिकल मामलों में शामिल नहीं रहा हूं।”
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पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता से जुड़े तालाब से बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए। अधिकारियों के अनुसार ये हथियार कथित तौर पर तालाब में छिपाकर रखे गए थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…