Jammu-Kashmir News: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक युद्धवीर सेठी की तारीफ की, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला की जयंती पर अवकाश बहाल करने की मांग को लेकर अपने दल के सहयोगियों के सदन से बाहर चले जाने के बावजूद विधानसभा में बने रहकर सवाल उठाया।

सदन से निकलते समय बीजेपी सदस्यों ने महाराजा हरि सिंह के समर्थन में नारे लगाए, जबकि सेठी बैठे रहे। सेठी के सवाल का जवाब देने से पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा, “मैं विधायक साहब को सलाम करता हूं। अपनी पूरी पार्टी को एक तरफ छोड़कर इकलौता सदस्य है जो लोगों के मुद्दों के मुताबिक हमदर्दी रखता है। सदन को लोगों को फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए देखना चाहता है। ये असली और नकली विधायकों के बीच का अंतर दिखाता है।”

बिजली बिल माफी योजना को लेकर क्या बोले उमर अब्दुल्ला

इसके अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार बिजली बिल माफी योजना को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि किसी भी विस्तार से उन उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं होना चाहिए जिन्होंने लगातार अपने बिलों का भुगतान किया है।

विधानसभा में बोलते हुए उमर ने कहा कि सरकार उन उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना को जारी रखने के प्रयास कर रही है जो वास्तव में इस राहत के पात्र हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, “हम माफी योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि अगर उपभोक्ताओं को भविष्य में आने वाली माफी योजनाओं की उम्मीद में भुगतान में देरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो जो लोग अपने बिलों का भुगतान करना जारी रखते हैं वे सवाल कर सकते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए।

गुलमर्ग पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण- उमर अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण है, लेकिन उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के और मौके पैदा करने के लिए पूरे जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर बुनियादी ढांचा बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग गोंडोला जैसी सुविधाएं हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नहीं बनाई जा सकतीं, लेकिन हर जगह की क्षमता और खासियत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “गुलमर्ग दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मुकाबले ज्यादा आकर्षक है। हर जगह गोंडोला जैसी सुविधाएं देना मुमकिन नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो ताकि स्थानीय लोग ज्यादा कमाई कर सकें।”

यह भी पढ़ें : ‘पिछले दरवाजे से नहीं, संसद के जरिए UCC लाए BJP’, उमर अब्दुल्ला बोले- NDA में आम सहमति नहीं



जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि सत्ताधारी बीजेपी को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल संसद के जरिए लाना चाहिए, न कि अलग-अलग राज्यों या पिछले दरवाज़े से। उमर अब्दुल्ला ने अपने घर के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह संसद का काम है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पास नंबर हैं, तो उन्हें इसे (UCC) संसद के जरिए लाना चाहिए, वे इसे अलग-अलग राज्यों के जरिए क्यों कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके NDA में हर कोई इस मामले पर सहमत नहीं है। मैंने जो सुना है, उसके हिसाब से जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने कहा है कि इसे बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…