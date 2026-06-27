Maharashtra Politics: शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित ऑपरेशन टाइगर का उद्देश्य बीजेपी सदस्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को नियंत्रण में रखना था।

ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने फड़नवीस को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने से रोकने के लिए दलबदल की योजना बनाई थी।

यह वास्तव में ऑपरेशन देवेंद्र है- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने हिंगोली में एक रैली में कहा, “चुनाव न होने के बावजूद सांसदों ने दल बदल लिया। वे भाजपा में क्यों नहीं शामिल हो गए? मुझे संदेह है कि यह वास्तव में ‘ऑपरेशन देवेंद्र’ है। शाह ने शायद फड़नवीस को एक निश्चित स्तर पर रखने के लिए यह साजिश रची होगी ताकि वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हों।” उन्होंने आगे कहा, “अगर कल जरूरत पड़ी तो ये बागी प्रधानमंत्री पद के लिए अमित शाह को वोट देंगे।”

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन टाइगर का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में मदद करना था ताकि परिसीमन विधेयक को पारित करने में सुविधा हो सके। वे परिसीमन विधेयक पारित करवाना चाहते हैं ताकि पूरा देश उत्तर भारत के हाथों में चला जाए।

उन्हें सिर्फ सांसद चाहिए- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने कहा, “इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने किसान आत्महत्या करते हैं, कितने अखबार लीक होते हैं या कितने छात्र अपनी जान गंवाते हैं। उन्हें सिर्फ सांसद चाहिए।” विपक्ष का दावा है कि परिसीमन के माध्यम से बीजेपी उत्तरी राज्यों में संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है, जहां दक्षिण की तुलना में उसे ज्यादा समर्थन हासिल है।

बता दें कि उद्धव ठाकरे उन छह सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जो बीजेपी की सहयोगी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। जून 2022 में उपमुख्यमंत्री शिंदे के विद्रोह ने तत्कालीन अविभाजित शिवसेना को विभाजित कर दिया, जिसके कारण महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई और शिंदे को अगले दो सालों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। चुनाव आयोग शिंदे के गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देता है।

यह भी पढ़ें: एक ही फ्लाइट में दिखे उद्धव, संजय राउत और फड़नवीस, CM बोले- ‘हमारा मिलना ही आज की सबसे बड़ी खबर’



महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल-पुथल के बीच एक चौंकाने वाली घटना घटी, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही फ्लाइट में सफर किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…