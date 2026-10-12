कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का नारा दोहराया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘यह सरकार जाएगी।’ थरूर का यह बयान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर विपक्ष के बढ़ते विरोध के बीच आया है।

शशि थरूर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए यही नारा लिखा। राहुल गांधी ने 10 अक्टूबर को अपनी पोस्ट में ‘यह सरकार जाएगी’ का नारा दिया था।

SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विपक्ष का विरोध

विपक्षी दल चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे SIR अभियान में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यह अभियान ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग की भूमिका की आलोचना की है।

राहुल गांधी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व किया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं।

CJP के प्रदर्शन पर कार्रवाई

युवाओं के नेतृत्व वाले नए दबाव समूह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है।

CJP ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। हालांकि अधिकारियों की सुरक्षा कार्रवाई के बाद प्रदर्शन को काफी हद तक सीमित कर दिया गया।

CJP की कोर टीम के सदस्यों के साथ अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और पिनराई विजयन समेत कई राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया गया था।

विपक्ष SIR प्रक्रिया, मुख्य चुनाव आयुक्त और विरोध-प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है।

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दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है। विपक्षी नेताओं से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने मिलने में असमर्थता जताई। सीजेआई ने कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर मुलाकात नहीं करने की वजह बता दी है।